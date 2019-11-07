【西環掃街】10大悠閒小區美食點！歎京都咖啡、西瓜蛋糕、居酒屋

西環，這個生活節奏悠閒的小區，好適合周末出走好去處，當中小店立林，有港式的手工麵包店，又有貼心的無麩質蛋糕店，食物手工有心思之餘，造型好睇又IGable，還有台灣菜、川菜、居酒屋等，即刻出發！

【1】海傍無敵海景京都咖啡店@%Arabica 西環店

%Arabica其實在港已經有4間分店，此品牌的老闆是日本人Kenneth Shoji，不過此店第一間店是開於香港，咖啡店都叫做與港人幾有緣。而每間店的特色造型都是簡約、純白，一個「%」貫穿整間店的設計。首店當然多人去試飲，不過今年年頭於堅尼地城開的分店同樣令人著迷，事關店舖可以望無敵大海景，Chill到不得之了！

店內的 Houseblend 混合咖啡豆，經日式的深度烘焙，分別製成Espresso、Macchiato、Latte等，味道濃郁，跟牛奶很配合，口味較為大眾。另一邊廂，店子亦供應各式單一產地咖啡豆，咖啡豆經淺度烘焙，保留當中的果酸味，啡迷會懂得欣賞。

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堅尼地城店設於面海的位置，純白設計有小清新感覺。(官方圖片)

% Arabica 西環店 地址：西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖 營業時間：星期一至日 9am-7pm 電話：2326 4578

【2】搶手！日限百件創意熱狗@BakeOut

早上一個麵包加杯牛奶，相信有不少人都有如此早餐習慣。但食慣一般麵包可能會厭，西環這間麵包店極具創意，將日式炒麵加入麵包做餡，成為炒麵熱狗，令早餐添新意，而且好飽肚。

想出這些炒麵熱狗，是本身從事酒店業的一對情侶，阿倫與Sabrina。兩小口選擇親手做麵包而不是用來貨麵包，是因為當中材料可自己控制。麵包所用的是日本麵粉及天然酵母，牛油是純天然法國無鹽牛油，出來的熱狗包又香又軟綿。亦因為店內麵包全人手由他們二人製作，只賣百件，非常搶手！

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日式黑豚肉炒麵熱狗 $36。(e肚仔圖片)

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BakeOut 地址：西環西營盤皇后大道西216號地舖 營業時間：星期一至日 11am-8:30pm 電話：2386 6664

【3】微甜鬆軟純素蛋糕@JOMO Coffee & Cakes

西營盤一條橫街小巷裡，有間純素蛋糕店，位置都幾唔顯眼，但都有不少捧場客來飲手沖、歎蛋糕。

開店人為3位愛烘焙的女生，Even、Ice和Ah Lu，場內蛋糕都是每日鮮製，入口微甜鬆軟。純素蛋糕之所以有如此口感，本身有藍帶底子的Ice就指，「我與Ah Lu研究如何焗卷蛋研究良久，2個月內都試了20幾次，才做到有彈性、鬆軟的蛋糕。」至於戚風蛋糕，因為Ice懂我如果製作正常版本，於是在研究純素版都會快好多。

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伯爵茶戚風蛋糕 $52，蛋糕入口鬆軟，即使沒有加蛋、奶都做到軟綿得來有彈性的效果，而且有淡淡的伯爵茶香味，面層的忌廉幼滑不膩，整體感覺很輕盈。(鄭子峰攝)

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JOMO Coffee & Cakes 地址：西環西營盤水街4號地下D號舖 營業時間：星期一、三至日 11am-6pm，星期二休息 電話：2762 0258

【4】網紅新寵無麩質伯爵茶蛋糕@Infiniti C

於Instagram一找這店的相片，10個有9個都會吃蝶豆花伯爵茶蛋糕。這間主打無麩質蛋糕的咖啡室，店主Bryant想令更多人認識手沖咖啡之餘，亦想令本身有麩質敏感的朋友都可以食到蛋糕。當中，蝶豆花伯爵茶蛋糕因為Baby Blue的造型，深得少女們的擁戴。

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蝶豆花伯爵茶蛋糕 $62，伯爵茶蛋糕比想像中鬆軟，有淡淡的伯爵茶香，味道微甜不膩，是女生會喜愛而沒有罪惡感的糕點。(鄭子峰攝)

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Infiniti C 地址：西環堅尼地城科士街40號浚峯地下6號舖 營業時間：星期一 8am-9pm；星期二至四、日 8am-10pm；星期五、六 8am-10:30pm 電話：3460 4996

【5】澳洲火紅西瓜蛋糕@LIFETASTIC

香港大學站附近所設的咖啡室，位置和環境都不太起眼，但一提到西瓜蛋糕就一定想起此家。兩位店主，Sam和Viktor所開的咖啡室，有all day breakfast、糕點等，而西瓜蛋糕是當年店主到澳洲偷師，再將清新不膩、賣相艷麗的甜品帶來香港，隨即引來關注，成為熱賣糕點。

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草莓西瓜蛋糕 $65。(e肚仔圖片)

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LIFETASTIC 地址：西環石塘咀山道31-37號地下B舖 營業時間：星期一至五 12nn-10pm；星期六、日 11am-10pm 電話：2420 8851

【6】日賣逾200件千層蛋糕@Shaz Confections

雖然店舖並不是什麼過江龍，但出品不比名店 Lady M 差，兩年前憑著鬆軟口感以及輕盈味道，成功在千層蛋糕界佔一席位。西環店所出的斑蘭味、伯爵茶味千層蛋糕日賣逾200件，人氣之作。隨後在尖沙咀開店，限定推出Bailey Espresso口味，將深受女士歡迎的百利甜酒，以及咖啡混入忌廉，吃下味道濃郁之餘，富有淡淡酒香，難怪差不多每天也賣清光。店內亦新增不少輕食，如全日早餐、牛角包、溫泉蛋沙律等，可以一次包辦晚餐和甜品。

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Earl Grey $68｜又一女士鍾情的口味，幽香滿滿，吃下輕盈。(朱潤富攝)

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Shaz Confections 地址：西環西營盤第一街21號地舖 營業時間：10am-7pm 電話：5596 5956

【7】自家製外脆內軟窩夫@夏雪 Summer Ice

以賣紫薯甜品打出名堂的甜品店，由4位年輕人開設，其雪糕和窩夫，自家製餡料多，窩夫蛋漿加入伯爵茶，外脆內軟，難怪好多人都慕名去食甜品。

另外，伯爵茶窩夫都討好，其蛋漿才是精髓，微香而且外脆內軟，加埋伯爵茶糖漿，雙重香甜。旁邊配伯爵茶自家製雪糕，香得來又夠滑，對於伯爵茶迷來說，是三重享受！

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皇家伯爵窩夫 $90。(e肚仔圖片)

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夏雪 Summer Ice 地址：西環堅尼地城厚和街6-18號滿發大廈地下D舖 營業時間：星期一至日 1pm-6pm、7pm-11pm 電話：5541 0655

【8】高雄自家肉燥飯@五斗米

於台灣高雄開業逾10年的台灣菜館，有乾伴麵、牛肉麵、白菜滷等台灣菜，其實香港有不少台灣菜館，但有賣白菜滷、水煎香腸等小食的則較少見。

老闆兼大廚為高雄人，於當地已經開了兩間菜館，賣滷肉飯、台式便當等。之所以決定來香港開店，當中是因為相識廿年的老朋友嫁來香港，為了支持朋友，於是決定與好友合夥，來到香港開地道台灣菜館，主打牛肉麵、乾拌麵，還有香港少見的白菜滷、水煎香腸等小食。

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肉燥乾拌麵 $55。(e肚仔圖片)

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五斗米 地址：西環堅尼地城厚和街44號地下9號舖 營業時間：星期一至日 12nn-10pm 電話：3707 0824

【9】模型迷將餐館變身火車居酒屋@しば Shiba

這家居酒屋門面極為低調，若果收起了印著店名的白幡，恐怕第一次到訪的客人，一定難以得其門而入。「其實我本身一直有玩模型，不止火車，還有高達、巴士、軍艦等等。」Shiba經理葉健康（Terence）說。

Terence是個非常熱愛砌模型的人，一說起模型歷史就滔滔不絕，「老闆曾經提議用私家車做主題，但我覺得太老套了；後來他又提議做軍艦主題，但我砌一架1:350比例的軍艦起碼要花一年時間……後來我提議用火車，想不到他竟然『開綠燈』，所以就用了這個主題。」Terence說。於是，居酒屋漸漸變成火車模型迷的聚腳點，亦同時吸引不少客人對餐館的興趣。

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火炙宮崎牛 $280；A4級數的宮崎和牛，入口軟嫩，脂香四溢。(龔嘉盛攝)

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しば Shiba 地址：西環堅尼地城美新大廈G樓E號舖 營業時間：星期一至日 6:30pm-11:30pm 電話：3568 2425

【10】正宗湘菜館鑊氣小炒@湘聚小廚

以辣味為名的湘菜，要試試小炒菜式，最香最有農家風味。炒肉、炒菜、炒豆腐甚麼都有，當中有孜然寸骨，連骨炒的豬後腿寸骨，先炸過後再加入不同香料猛火爆炒，加了辣椒、胡椒，還加了孜然粉，辣味湧出來，鑊氣十足，不愧為中國三骨之一，很香很惹味。

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孜然寸骨 $119。(e肚仔圖片)

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