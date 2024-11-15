西環美食9推介｜米芝蓮麵店／自家製叉燒／海景Cafe／高質煲仔飯

西環，這個生活節奏悠閒的小區，好適合周末來出走行逛、歎Cafe，西環其中一家榮獲米芝蓮必比登推介的麵店，英記麵家更是歌手方皓文的創作靈感來源，她力推瘦叉燒湯麵，叉燒是自家製且肉質精緻！除了麵店，西環也有更多美食如台灣菜、川菜、居酒屋等，即看下文！



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西環美食推介｜【1】英記麵家——西環老字號／自家製叉燒

英記麵家連續6年獲得米芝連必比登的排行榜，其中歌手方皓文更極力推介瘦叉燒湯麵（$49）和炸雲吞（$47）。瘦叉燒湯麵的叉燒是自家製，而且是薄切，肉質精緻，跟一般的蜜汁叉燒不同；而炸雲吞入面有肉和蝦的餡料，肉的比例比蝦多，非常結實，像肉丸般。

英記麵家

地址：西環西營盤高街32號地舖

營業時間：09:00 - 19:00

電話：2540 7950



西環美食推介｜【2】新寶馬餐廳——懷舊西餐／法式田螺／薄切牛扒

除了到訪麵店，方皓文也帶了節目主持來到中學時期經常光顧的懷舊西餐廳吃午飯，他們點了法式田螺，蒜頭和牛油的味道交織在一起，非常匹配和入味。還有蒜蓉豬扒意粉，沒有焦黑、煎得恰到好處，而黑椒牛扒飯的牛扒是薄切，較易入口！面頭還舖上滿滿的黑椒粒，非常惹味。

新寶馬餐廳

地址：西環西營盤高街61-63號地舖

營業時間：07:00 - 22:00

電話：2549 1237



西環美食推介｜【3】%Arabica——海景京都咖啡店

%Arabica其實在港已經有超過10間分店，此品牌的老闆是日本人Kenneth Shoji，不過此店第一間店是開於香港，咖啡店都叫做與港人幾有緣。而每間店的特色造型都是簡約、純白，一個「%」貫穿整間店的設計。首店當然多人去試飲，不過今年年頭於堅尼地城開的分店同樣令人著迷，事關店舖可以望無敵大海景，Chill到不得之了！

店內的 Houseblend 混合咖啡豆，經日式的深度烘焙，分別製成Espresso、Macchiato、Latte等，味道濃郁，跟牛奶很配合，口味較為大眾。另一邊廂，店子亦供應各式單一產地咖啡豆，咖啡豆經淺度烘焙，保留當中的果酸味，啡迷會懂得欣賞。

堅尼地城店設於面海的位置，純白設計有小清新感覺。(官方圖片)

% Arabica 西環店地址：西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖營業時間：星期一至日 9am-7pm電話：2326 4578



西環美食推介｜【4】彼之丘—— $44炒麵熱狗

彼之丘是因為炒麵熱狗（$44）而聞名，情侶檔店主阿倫與Sabrina由酒店業轉型為麵包師傅，兩小口選擇親手做麵包而不是用來貨麵包，因為當中材料可以自己自由控制，麵包所用的是日本麵粉及天然酵母，牛油是純天然法國無鹽牛油，出來的熱狗包又香又軟綿。亦因為店內麵包全人手由他們二人製作，只賣百件，非常搶手！

日式黑豚肉炒麵熱狗 $36。(e肚仔圖片)

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彼之丘

地址：西環西營盤皇后大道西216號地舖

營業時間：10:00 - 18:30

電話：2386 6664



西環美食推介｜【5】五斗米——高雄自家肉燥飯

於台灣高雄開業逾10年的台灣菜館，有乾伴麵、牛肉麵、白菜滷等台灣菜，其實香港有不少台灣菜館，但有賣白菜滷、水煎香腸等小食的則較少見。

老闆兼大廚為高雄人，於當地已經開了兩間菜館，賣滷肉飯、台式便當等。之所以決定來香港開店，當中是因為相識廿年的老朋友嫁來香港，為了支持朋友，於是決定與好友合夥，來到香港開地道台灣菜館，主打牛肉麵、乾拌麵，還有香港少見的白菜滷、水煎香腸等小食。

肉燥乾拌麵 $55。(e肚仔圖片)

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五斗米

地址：西環堅尼地城厚和街44號地下9號舖

營業時間：11:45 - 21:00

電話：3707 0824 / 9330 2015（whatsapp）



西環美食推介｜【6】しば Shiba——日本新潟貨源／宮崎A4和牛

位於西環的串燒清酒吧，以舊船木做裝飾，環境猶如日本小店。老闆曾在日本留學，對日本文化有深厚興趣，加上酷愛清酒，店內的清酒都是從新潟直接入貨，在香港較罕見。しば Shiba的價位中等偏高，以宮崎A4和牛為例，$355份量不多，不過油脂分佈平均且肉質嫩口，有入口即融的口感。

火炙宮崎牛用了A4級數的宮崎和牛，入口軟嫩，脂香四溢。(龔嘉盛攝)

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しば Shiba

地址：西環堅尼地城士美菲路11號地舖

營業時間：18:00 - 23:30

電話：3568 2425



西環美食推介｜【7】湘聚小廚——正宗湘菜館鑊氣小炒

以辣味為名的湘菜，要試試小炒菜式，最香最有農家風味。炒肉、炒菜、炒豆腐甚麼都有，當中有孜然寸骨，連骨炒的豬後腿寸骨，先炸過後再加入不同香料猛火爆炒，加了辣椒、胡椒，還加了孜然粉，辣味湧出來，鑊氣十足，不愧為中國三骨之一，很香很惹味。

孜然寸骨 $119。(e肚仔圖片)

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湘聚小廚

地址：西環日富里13號富基大廈地舖

營業時間：11:30 - 15:00 & 17:30 - 22:00

電話：3956 8873



西環美食推介｜【8】睡飽吃吃——日式甜品店／巴斯克蛋糕

睡飽吃吃獲得「開飯」熱店2024西式糕點的銅獎，店舖有2層，從門口可見復古水泥風的裝修，枱凳是懷舊木系，有日式風味的感覺。Cafe主打巴斯克蛋糕和蛋捲，每日甜品款式有機會不同，巴斯克蛋糕的價錢為$68起，最貴的是日本和粟蒙布朗，價錢為$108。有網民提醒，親臨店舖前先留意他們在社交平台上公布的營業時間，避免摸門釘！

睡飽吃吃

地址：西環西營盤皇后大道西368號地舖

營業時間：13:00 - 18:00



西環美食推介｜【9】嚐囍煲仔小菜——$92蚊起高質煲仔飯

嚐囍煲仔小菜獲得「開飯」的十大粵菜的排名，熱門菜式是煲仔飯！例如有白鱔臘腸飯（$102）、臘味排骨飯（$102）等，最平$92，最貴$728都有，就是康式花膠絲魚翅飯，雖然製作需時半小時左右，但網民們都稱讚「無得輸」！除了煲仔飯，還有小菜、點心、燒味可以點選。

嚐囍煲仔小菜

地址：西環堅尼地城北街25號地舖

營業時間：05:00 - 22:00（星期一至日）/ 05:00 - 23:00（公眾假期及公眾假期前夕）

電話：2819 6190



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