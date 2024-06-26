油麻地美食9間｜$98火鍋放題／梳乎厘班戟／森系Cafe／即磨豆腐花

油麻地有占卜問卦的廟街，又有霓虹燈高掛的大廈街道，這裏的美食貼地又美味。「香港01」《好食玩飛》記者蒐羅9間油麻地美食餐廳，懷舊冰室、蒜香蔥爆霸王雞、森系靚Cafe、抵食蛇羮、宮廷風四川火鍋放題等。想知各美食餐廳詳情，即睇下文！



油麻地美食林立，有火鍋放題等美食！（小紅書@YUYU）

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油麻地美食【1】逾70年歷史懷舊冰室 —— 美都餐室

位於油麻地的美都餐室於1950年代開業，至今已經有超過70年歷史。店內的裝潢仍然保留著開業時的模樣，舊式冰室的格局充滿懷舊氛圍，曾是多套經典香港電視劇及電影的取景地，包括《酒店風雲》、《廟街·媽·兄弟》等，其二樓雅座更是海外旅客必訪的旅遊景點之一！

走到二樓雅座，挑個靠窗的位置，點一份餐蛋治、一杯紅豆冰，看著外面廟街的風景，你會有種身處上世紀五十年代舊香港的錯覺。

美都餐室

地址：油麻地廟街63號地舖

營業時間：11:00 - 20:00（逢星期三休息）

電話：2384 6402



油麻地美食【2】姜濤餐吸引粉絲朝聖 —— 永發茶餐廳

MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）曾拍劇取景的永發茶餐廳，變身人氣打卡位！現時茶餐廳貼滿姜濤的相和劇照，不過當中有3個打卡位就必定要知，分別是姜濤沖奶茶的水吧、毛舜筠、姜濤坐過靠門口的卡位，以及姜濤送外賣、放在門口的單車，還有必食「姜濤餐」 —— 炸燒賣和西多士！

永發茶餐廳

地址：油麻地廣東道847號地舖

營業時間：06:00 - 20:00（逢星期一休息）

電話：2770 3626



油麻地美食【3】日賣過百隻雞！蒜香蔥爆霸王雞 —— 雞味濃

港式碟頭飯不可缺少的切雞飯，深入民心。這間位於油麻地，專門雞肉的小店，日賣過百隻，當中出品的霸王雞最有名，雞肉用金華火腿湯浸過，雞味昇華，加上蔥絲炸蒜和秘製蔥爆霸王汁，惹味得令人想吃不停口！

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雞味濃

地址：油麻地上海街378A號得如樓大厦地舖

營業時間：11:00 - 22:00

電話：2523 7228



油麻地美食【4】森林系靚景Cafe —— 慢理牆城

約人食飯會想搵間靚景、坐得舒服的地方傾偈、影相，這間於酒店內的Cafe，掛滿植物的森林設計，搶眼得來影相又好睇。食物有意粉、意大利飯、黑松露薯條等西餐，慢煮食材，擺盤精美，一上枱就忍唔住想影相，難怪會成為食評網最多人儲存的油麻地餐廳。

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慢理牆城

地址：油麻地砵蘭街28號M1酒店1樓

營業時間：12:00 - 22:00

電話：2710 6633／9439 6585



油麻地美食【5】發哥、Running Man都食梳乎厘班戟 —— am.pm Hong Kong

店舖當時以超低價的$28原味班戟打響名堂，更先後吸引到發哥周潤發幫襯，以及韓國著名綜藝節目Running Man到訪，認真巴閉。店舖更將梳乎厘班戟及布甸結合，震騰騰之餘，一切便湧出澎湃流心，完全滿足到「相機食先」的要求。

流心布甸梳乎厘班戟設四款口味，分別為黑朱古力、靜岡抹茶、白朱古力、野莓，怕甜的話選抹茶就對了。班戟質感較為實在，更像海綿蛋糕，未會入口化成一陣風，且甜味較為薄弱，對口味的話就去試試吧旱！

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am.pm Hong Kong

地址：油麻地彌敦道560號譽發廣場地下B號舖

營業時間：14:00 - 22:30

電話：2725 4318



油麻地美食【6】多口味創新豆腐花 —— 一豆花

食完飯不如整碗豆腐花？這間油麻地糖水舖一豆花，主打每日即磨鮮製豆腐花，價錢$15起，口味多款。薑汁豆花、紅豆沙豆花、芝麻糊豆花、芒果豆花、杏仁糊豆花、薏米銀杏豆花等，都是傳統南方甜味豆腐花。還有醬油豆花和榴槤豆花，你又敢唔敢試？

一豆花

地址：油麻地文明里11-13號地舖

營業時間：10:00 - 22:30

電話：3956 9422／9603 9851



油麻地美食【7】星級大廚平民價錢賣蛇羮 —— 蛇王弟

一碗熱辣辣的蛇羹，行氣活血，啱晒天氣轉涼時補身。這間蛇羹店，蛇羹用料十足，蛇肉絲、雞絲夠多，湯底以蛇骨、老雞一起熬製，味道濃郁，加埋薄脆，夠惹味！

來自福建的老闆阿Dee，棄任職十載的米芝蓮星級酒樓，三十出頭之時，與友人共同做蛇羮店生意。之所以賣蛇羮，源於親戚在福建開蛇場，貨源穩定。由荃灣小店，做到油麻地分店，其街坊價的足料蛇羮是招牌賣點。

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蛇王弟

地址：油麻地上海街209號地舖

營業時間：11:00 - 23:00

電話：2772 2228／9729 2878



油麻地美食【8】宮廷風四川火鍋放題$98起 —— 九龍坎麻辣火鍋

不用上深圳，留港都享受得到宮廷風四川火鍋！位於油麻地的宮廷風四川火鍋店 —— 九龍坎麻辣火鍋，放題套餐$98起，任食肉類、海鮮（青口、蝦、花蛤等）、冰粉，升級$298放題套餐，還有鮑魚、生蠔、元貝等高質海鮮任食。

招牌牛油紅鍋湯底使用十多種香料製作，香麻惹味，設有不同辣度；火鍋配料近80款，選擇多元化，餐後可以冰粉解膩！

九龍坎麻辣火鍋

地址：油麻地彌敦道469-471號新光商業大廈3樓（彌敦道入口）

營業時間：12:00 - 17:00；22:00 - 06:00

電話：2156 9406／2156 9407



油麻地美食【9】環球特色美饌酒店自助餐 —— 城景閣

城景國際酒店的城景閣，每天均提供早餐、自助午餐及自助晚餐，供應時令海鮮、壽司刺身、多款熱葷及精緻甜品等美饌，還有定期轉換不同時令自助餐主題，如海膽、蟹饟等。大家出發前可以留意城景閣官網，不定期推出自助餐買一送一或折扣優惠！

城景閣自助餐每日供應時令海鮮、壽司刺身、多款熱葷及精緻甜品等美饌。（城景閣網站圖片）

自助午餐

價錢：星期一至五成人$268 / 長者$248 / 小童$198；星期六、日及公眾假期成人$308 / 長者$278 / 小童$218

時段：12:00 - 14:30



自助晚餐：

價錢：星期一至四成人$588 /小童$388；星期五至日及公眾假期成人$628 /小童$388|

時段：18:30 - 21:30



地址：九龍窩打老道23號城景國際酒店1樓

電話：2783 3287／5723 3083（whatsapp）



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