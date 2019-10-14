【佐敦掃街】5間人氣街坊菜館！壽司郎、龍蝦飯海膽麵雙層爆丼

佐敦，會令人聯想到地道文化集中的廟街，裡面有睇掌睇相塔里占卜檔攤，又有夜市打冷菜館，除了這些大排檔，這裡都有不少多國菜式，為你綜合5間深水埗街坊小店美食，有剛開業的日本人氣迴轉壽司「壽司郎」，羊肉湯米線、祖傳四代正宗口水雞、燒活海鰻等，即刻出發！

【1】日本人氣迴轉壽司登港@壽司郎

壽司可以說是香港人最喜愛的食物之一，現在除了「爭鮮」和「元氣壽司」這兩間迴轉壽司，大家又多了一個選擇。日本人氣迴轉壽司「壽司郎」繼台灣和韓國後終於登陸香港，有逾百款壽司及其他熟食和甜品。不過要留意，用餐時間只有60分鐘！想在限時內盡歎美食就要先看記者給大家的小提示，再睇埋有咩好嘢食！

按圖睇「壽司郎」有咩食！

三文魚腩，$17/2件（吳嘉俊攝）

+ 11 + 10 + 9

壽司郎 地址：佐敦彌敦道348號彌敦坊UG樓（佐敦地鐵站B1出口步行約5分鐘） 營業時間：星期一至日 11am-11pm；開張期8月13-24日 12nn-9pm

【2】雙層爆丼！龍蝦飯海膽麵孖住食@丼瀛

雙層爆丼，原隻龍蝦做成刺身成為丼物，效果震撼。大賣這款爆丼的老闆樂師傅，入廚超過20年，鍾情於日本料理，也精通烹調多國美食，因此出現招牌龍蝦刺身雙層爆丼，以原隻波士頓龍蝦為材料，將龍蝦起肉做沙律，拌上自家製的芥末蜜糖沙律汁，再配上三文魚、油甘魚、赤身、鱲魚、八爪魚、帆立貝、針魚、墨魚八款刺身。

龍蝦肉質鮮甜結實，沾上芥末蜜糖沙律汁後，微辣微甜，味道更豐富，而且幾乎每啖都吃到蟹籽及三文魚籽，應該可以滿足到喜歡吃海鮮丼的人。下層的海膽蒟蒻沾麵令人驚喜，蒟蒻麵口感滑溜爽口，而且是高纖低熱量的食品，沾上餐廳自製的海膽沾麵汁同吃，夠冰涼消暑之餘，也充滿海膽鮮味，碗中海膽因季節關係，未能用上加拿大海膽，不過卻改用日本馬糞海膽，同樣豐腴鮮美。

按圖睇「丼瀛」有咩食！

龍蝦刺身雙層爆丼 $268；龍蝦肉拌上自家製的芥末蜜糖沙律汁，再配上八款刺身；下層為海膽蒟蒻沾麵。（黃寶瑩攝）

+ 8 + 7 + 6

丼瀛 地址：佐敦廟街188號地舖 營業時間：星期一至日 12nn-11pm

【3】傳統鰻魚丼三食@鱻88日本料理

繼上年日本「名代宇奈とと」到港後，本地又掀起一陣鰻魚飯店熱潮，位於佐敦這間日本菜，就主打以鮮活鰻魚，製作一系列的鰻魚菜式。

鰻魚飯向來是日本較貴價的食物，皆因所用鰻魚都是新鮮貨，即叫即燒工夫多，索價幾百元是基本。而坊間廉價的鰻魚飯，多是用冷藏貨，或是翻熱現成貨色，口感始終差一點點。有見及此，這間餐廳便特地從台灣買入活海鰻，每日新鮮即劏，分別製成鰻魚飯、串燒、壽司等，魚肉依然保有嫩彈質感，還帶一些油分，不會只剩下軟腍和醬油味。主打的鰻魚飯，取約1/3條鰻魚，魚肉份量完全覆蓋白飯，賣相傳統而不失吸引。

按圖睇「鱻88日本料理」有咩食！

蒲燒活海鰻魚串 $68/串（曾兆璋攝）

+ 11 + 10 + 9

鱻88日本料理 地址：佐敦佐敦道39-39A號根德大廈地下及1樓 營業時間：12nn-3:30pm，6pm-11pm

【4】祖傳四代正宗川菜口水雞@麻辣佬

食川菜，追求香麻辣，再望著火紅的辣汁，未入口已經有視覺上的衝擊。這間位於佐敦的川菜店，已經做到第四代，烹調方式跟足傳統，先將川菜中講求的「三香」，薑、蔥、蒜爆香，再炒香花椒和辣椒，用滾油燙熟魚，將肉汁鎖住。魚肉沾上辣油，香麻不嗆鼻，而且後勁十足，滿足愛吃川辣的朋友！

傳統川菜會用江團魚做水煮魚，這裡因為成本關係，選用桂花魚，肉質和鮮味與江團魚相近，不怕比下去。魚肉吃起來，麻味重，不算太辣。另一道四川特色菜，口水雞，也是這裡的招牌菜。老闆表示，雞不能太大，不然會影響肉質。這道菜的重點是醬汁，師傅加入來自四川的香料醬，香麻開胃，用來拌飯一流！

按圖睇「麻辣佬」有咩食！

水煮大魚 $128。（e肚仔圖片）

+ 8 + 7 + 6

麻辣佬 地址：佐敦文英街10號地舖 營業時間：星期一至六 11am-12am；星期日 6pm-12am

【5】軟腍羊肉湯米線@雲南啊老表黑山羊湯鍋米綫

喜歡半肉羶味的朋友，這間的羊肉米線，羊肉片十分軟腍，的確羶，最驚喜的是湯麵上的豬油渣！香脆帶鹹的豬油渣，簡直是這碗清淡米線的神來之筆，完全發揮出「吊味」的作用。

按圖睇「雲南啊老表黑羊湯鍋米綫」有咩食！

羊肉米線小碗售48元，但份量極多，就算兩個女生也可能吃不完！（莊堅毅攝）

+ 2