HeSheEat新推180元牛扒放題　嚴選香港5間任食牛扒店　抵食無限時

香港很多「大胃王」、「牛魔王」，若嫌平日鋸扒細件得只能「攝牙罅」，不如一嘗任食牛扒放題，放肆豪食也不會令肉痛！ 近日西餐廳HeSheEat旺角店推出期間限定任食牛扒優惠，只需180元就能吃盡穀飼牛，相當抵吃！而原來香港還有多間餐廳供應牛扒放題，有間更是無限時任食，以下列選5間本地任食牛扒店，讓大家多個選擇。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】HeSheEat－ 180元最抵食牛扒放題

HeSheEat一向主打西式餐點及甜品，但8月中突然推出激抵任食牛扒優惠！任吃的美國穀飼牛扒特別肉質嫩、肉味濃，套餐還包任飲冰茶，連薯條、沙律也是任食。留意只限旺角分店有供應今次牛扒放題，而且只限晚市，想吃就要早點去排隊了。

HeSheEat 地址：旺角白布街22號藝興大廈地下4號鋪 詳情：5571 3056

牛扒放題詳情：

任食包括：美國穀飼牛扒、指定餐湯、薯條、沙律、夏日冰茶

限時：90分鐘

供應時段：6pm - 9:30pm（限時優惠至9月28日）

收費：$180／位，需加一服務費

HeSheEat選用美國穀飼牛啖啖肉汁，口感軟滑，連同筋腱一起吃，可以品嚐濃郁牛味。最佳熟成度為五至七成。（HeSheEat FB圖片）

一個價錢可任食牛扒、餐湯、薯條、沙律及冰茶。（HeSheEat FB圖片）

【2】Frites － 港島限定 周末酒池肉林

西式酒吧餐廳Frites有4間分店，全部位置港島區，每逢周末都會推出晚市任食牛扒2小時。限時內可任食美國USDA牛扒，並可任添幼薯條。凡惠顧牛扒放題，更可加配freeflow紅酒任飲，盡享周末狂歡。

FRITES Belgium on Tap 分店1：銅鑼灣希雲街38號曦巒地下1號舖 詳情／訂座：21425233 分店2：灣仔港灣道28號Brim 28灣景中心1樓6號舖 詳情／訂座：2877 2422 分店3：中環威靈頓街198號The Wellington 1樓 詳情／訂座：2217 6671 分店4：鰂魚涌太古坊英皇道979號濠豐大廈地下 詳情／訂座：2250 5188

牛扒放題詳情：

任食包括：美國USDA的西冷牛扒、薯條

限時：120分鐘

供應時段：逢星期六及星期日5pm – 00am

收費：$270／位，需加一服務費

牛扒選用美國USDA的西冷部位，肉味跟油香並重。（FRITES圖片）

另加$180／位，可任飲指定葡萄酒。（FRITES圖片）

【3】February－ 牛扒連多款特色小食

這間是位於觀塘的酒吧小店，除星期五以外，晚晚供應牛扒放題，每份16oz大大塊，大胃王一定滿足！連3款小食也是任添任食：芝士焗薯角、芝士拉絲雞翼、芝士焗西蘭花，加錢更可任食招牌德國火焰鹹豬手。留意牛扒放題必須早一天預訂！

February bar & restaurant 地址：觀塘駿業街56號中海日升中心2樓A號舖 詳情／訂座：2237 1119

牛扒放題詳情：

任食包括：美國安格斯西冷牛扒、芝士焗薯角、芝士拉絲雞翼、芝士焗西蘭花

限時：100分鐘

供應時段：5:30pm – 10pm（星期五除外）

收費：$198／位，需加一服務費

16oz厚切安格斯西冷牛扒，如果添牛扒時怕吃不完，可叫10 oz，避免浪費。（圖片來源：IG@mariodogdog）

另加$50可任添招牌德國火焰鹹豬手，侍應會端上豬手後，表演即製火焰燒脆皮效果。（February FB圖片）

【4】後街牛扒 － 牛扒放題先驅 午市都有！

這間餐廳很早已經推行任食牛扒，4年前曾有食客豪吞10塊西冷扒，至今成為店中不敗紀錄！任食餐包括美國西冷、粗薯條及沙律，由於經常full booking，記得必須於餐廳Facebook預先訂座！

後街牛扒 地址：灣仔交加里7號永成大廈地下A舖 詳情／訂座：https://www.facebook.com/backstreetsteakhouse/

牛扒放題詳情：

任食包括：美國西冷牛扒、薯條、和風沙律

限時：90分鐘

供應時段：

午市2pm – 3:30pm（平日）；12nn – 4pm（星期六、日及公眾假期）

晚市6pm - 10:30pm（只限逢星期一、二、四、六、日）

（逢星期三休息）

收費：$218／位，需加一服務費

牛扒每塊6至8oz，即點即做，需時預時間等候。（圖片來源：IG@gabebehui）

不少食客推介粗身薯條，新鮮炸起，外脆內軟，薯仔味夠香。（圖片來源：IG@mono_foodnote）

【5】Non Kitchen － 唯一無限時任食

這間西式扒房同樣推出期間限定任食牛扒，因為人氣爆登，所以優惠期不斷延長，暫時至到9月14日。放題逢星期六才有，特點在於無限時任食！只要6時準時入席，可以食到餐廳關門，足足5小時！任食更包自助沙律吧，有餐湯、餐包、提子汁、芒汁等，更會附送甜品一客。

Non Kitchen 地址：觀塘鴻圖道12精棉工業大廈1樓 詳情／訂座：2783 0313

牛扒放題詳情：

任食包括：紐西蘭西冷牛扒、薯條、自助沙律吧、自助飲品吧

限時：無限時

供應時段：逢星期六6pm – 11pm（限時優惠至9月14日）

收費：$298／位，11歲小童身高不超過140cm半價，需加一服務費

Non kitchen選用紐西蘭西冷牛扒，會用香草、胡椒及鹽去簡單調味，原汁原味。（non kitchen FB圖片）