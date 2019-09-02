2019酒店自助餐優惠│5間300元以下超值DinnerBuffet　最平148元

香港人特別喜愛吃自助餐，款式琳瑯滿目，可惜價格偏貴。在這通漲持續，水漲船高的時候，意想不到香港仍有300元有找的酒店級自助餐！ 本篇搜羅了5間300元以下的酒店自助餐，有的任食生蠔，有的贈送鮑魚，有的只需148元便可吃到。 （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】香港龍堡國際：園林閣咖啡室——即興walk-in買一送一

這裡是出名有生蠔供應而價錢又抵吃的自助餐，經常推出優惠。最近推出的「味遊盛夏自助晚餐」就有買一送一優惠，每雙數人數用餐，便可以折實價298.8元享用原價498元的Dinner Buffet！除了任吃生蠔，亦有蟹腳、刺身、即製鐵板燒、朱古力噴泉等。優惠每天適用，周五六只貴12元，而且不用特別訂座，興起想walk-in也可以。

成人折實價：$298.8（周日至四6:30 – 11pm）；$310.8（周五、六及公眾假期）

優惠期：即日至9月30日

園林閣咖啡室 地址：尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際閣樓 查詢／訂座：2378 7672

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【2】香港數碼港艾美酒店：Prompt——平日chill歎任食生蠔

酒店位於港島南區，可遠望南丫島附近海域，更有大草地，甚有渡假感覺。酒店餐廳Prompt周一至周四晚上會供應半自助餐，298元（另收加一服務費）包括冷盤及甜品任食，加一款主菜如椰菜羊柳卷、香煎鱸魚配檸檬牛油醬、燒牛柳配黑松露菌汁等。任食冷盤有齊生蠔、蟹腳、小龍蝦和沙律等。

成人折實價：$327.8（周一至四6:30 – 10pm）

Prompt 地址：薄扶林數碼港道100號數碼港艾美酒店4樓 查詢／訂座：2980 7417

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【3】帝景酒店：帝景軒——$12位超筍任食花膠鮑魚

帝景酒店最近為慶祝12週年紀念，推出「$12自助餐優惠」，平日只要1位食客以正價398元吃自助餐，第2位只需加12元即可享餐，折實每人平均價只需245元！周末同樣第2位可以加50元用餐。自助餐有多款冷盤及熟食如龍蝦、避風塘海鮮、薄切牛柳、即製喇沙等等，每位食客可獲贈鮑魚1份；而9月16日會更換主題為「鮑魚花膠海鮮自助晚餐」，花膠菜式任食。必需3天前訂座。

成人折實價：$244.8（周一至五6:00 – 9:30pm）；$299.8（周六、日及公眾假期）

優惠期：即日至9月30日

帝景軒 地址：荃灣汀九青山公路353號帝景酒店 查詢／訂座：3716 2898

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【4】香港諾富特東薈城酒店：Essence——周一限定半價優惠

這間位於東涌的四星級酒店，自助餐一向抵吃，周末晚市三百多元已經歎到，有長腳蟹冷盤、即製串燒、紅酒牛尾、榴槤甜品等回本食物，性價比高。如果要更抵，必選逢星期一的自助晚餐，有半價優惠，成人每位只需180元，小童145元（另收加一服務費），無須任何額外優惠券及入座人數限制！

成人折實價：$198（周一晚市首輪6 – 7:30pm；8 – 9:30pm）

優惠期：即日至9月23日

Essence 地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂 查詢／訂座：3602 8808

【5】永倫800：永倫800餐廳——最便宜自助餐任食3.5小時

永倫800酒店前身為盛逸酒店，由於地理位置較偏，對正青衣南貨櫃碼頭，又不近港鐵，自助餐定價非常親民。假日也是百多元就吃到，而平日Dinner Buffet只需148元，平絕全港酒店（如果有比這更平的，歡迎留言告知小編）！一分錢一分貨，相對其他酒店自助餐，這裡食物較簡單，款式種類會較少，不過網評表示泰式小食、紅酒牛舌和冷盤都不錯。

成人折實價：$162.8（周一至周四6 – 9:30pm）；$206.8（周五至日及公眾假期6 – 9:30pm）

優惠期：即日至9月23日