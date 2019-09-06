【生蠔自助餐優惠】6間400蚊以下推介　任食即開生蠔、花膠、蟹腳

自助餐要回本，港人食客通常以貴價食材為目標，生蠔就是其一。不過，坊間稍為高質的任食生蠔自助餐動輒都要五六百元，令荷包赤赤痛。 本篇搜羅了6間供應生蠔的酒店自助餐廳，統統有優惠，不需400元就吃到，其中更有即開新鮮靚蠔，CP值高！（下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】恆豐酒店：紅煙窗餐廳——成為專頁追隨者低至7折優惠

紅煙窗餐廳於9月2日起，推出「世界珍饈」魚子‧松露‧自助晚餐，以西伯利亞鱘魚子醬及松露入饌，炮製多款佳餚。推介有刺身級鑽石蜆、蟹肉魚子醬法式甜包、魚子醬三文魚、即制火焰巨輪芝士意粉、松露牛油焗扇貝等。逢周五至日，更有多款Häagen-Dazs雪糕杯及雪條以供任食。

優惠：

只要成為酒店Facebook或Instagram專頁的粉絲，並於入座前出示，星期一至四可享7折優惠，即是390.6元便吃到；而星期五至日及公眾假期前夕則可享75折。優惠只限2位或以上使用。

生蠔款式：只有1款，紐西蘭生蠔。

晚市自助餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

原價$558／位，7折加原價10%服務費後，折實$446.4。

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

原價$558／位，75折加原價10%服務費後，折實$474.3。

紅煙窗餐廳 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 查詢／訂座：2732 4611

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【2】香港百樂酒店：Park café——憑專頁優惠券享7折

百樂酒店由即日起至11月30日新推「花膠鮑魚海鮮薈」海鮮自助晚餐，以花膠和鮑魚入饌，多款矜貴菜式有红燒花膠鵝掌花菇、泡菜鮑絲焗生蠔、桃膠花膠燉烏雞螺頭湯、鮑魚牛油果菠蘿炒飯等；甜品推介有即製火焰雪山、花膠百合杏汁燉蛋白、綠茶流心撻、Mövenpick雪糕等等。

優惠：

只要成為酒店Facebook專頁的粉絲，並出示專頁內的優惠券，即享7折優惠。而每位付費食客可獲贈日式磯燒鮑魚1客，

生蠔款式：只有1款，紐西蘭生蠔。

晚市自助餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

原價$498／位，7折加原價10%服務費後，折實$398.4。

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

原價$528／位，7折加原價10%服務費後，折實$422.4。

Park café 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 查詢／訂座：2731 2168

【3】灣景國際：灣景廳——網上預訂低至68折優惠

酒店就近灣仔會展，地理位置離港鐵站有數條街的距離，不算太便利，自助餐以價錢實惠見稱，生蠔源源供應。9月至10月以時令秋季蟹宴為主題，推出「龍蝦‧蟹」自助晚餐，除任食生蠔，還有麵包蟹、加拿大雪花蟹腳等冷盤；主題菜式則有龍蝦茶碗蒸、粉絲蟹煲、軟殼蟹牛油果米紙卷等；甜品就有Mövenpick雪糕、港式雞蛋仔、薑汁鮮奶燉蛋白等等。

優惠：

提前於餐廳官網預訂自助餐，及預繳每位100元訂金，可享特別折扣優惠。每位付費食客可獲贈牛肝菌龍蝦芝士焗蟹蓋1客，18歲以上食客再可獲贈白酒1杯。如果一枱超過6位成人食客，更可再獲Tiger生啤2升，只限堂食。

生蠔款式：只有1款，紐西蘭生蠔。

晚市自助餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

原價$508／位，網上預訂折實$378，已包10%服務費。

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

原價$548／位，網上預訂折實$408，已包10%服務費。

灣景廳 地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓 查詢／訂座：3909 9088

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【4】北角海逸酒店：綠怡咖啡廳——網上預訂7折優惠

酒店就近鰂魚涌港鐵站，地點相對較便利。餐廳最新自助餐主題為「夏日韓風」，有一系列日韓美食，如人參燉雞湯、蒲燒鰻魚、紅燒碧綠花膠、香煎鵝肝多士伴魚子醬等；而冷盤有即開生蠔、麵包蟹、香草龍蝦仔等；甜品則有任食Häagen-Dazs雪糕批、即焗抹茶朱古力心太軟等等。

優惠：

以恒生或滙豐信用咭結帳可享85折。不過透過餐廳官網預訂自助餐更抵，平日低至7折，而中秋節正日及翌日假期亦可享75折優惠。

生蠔款式：隨機2至3款，如美國、紐西蘭或澳洲生蠔，現場即開！

晚市自助餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 10:00pm

原價$468／位，7折加原價10%服務費後，折實$374.4。

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 10:00pm

原價$488／位，7折加原價10%服務費後，折實$341.6。

綠怡咖啡廳 地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓 查詢／訂座：2185 2155

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【5】香港諾富特世紀酒店：Le Café——成為專頁追隨者享55折優惠

這間屬於Novotel集團酒店，無論酒店環境及食物質素皆不錯。餐廳位於1樓，可望到高樓底的大堂，空間感足夠。而自助餐方面，最近主打「Fruity Summer」自助晚餐，用上愛文芒及多種鮮果製作健康美食，而生蠔、松葉蟹腳、燒肉眼扒、Mövenpick雪糕及果汁啤酒等，則是長期供應的美食。

優惠：

只要成為酒店Facebook專頁的粉絲即可獲得55折優惠。另外，每日首20枱訂座的客人更可以免費獲得原個芒果糯米飯，每枱4位或以下送1客，5位或以上送2客。供應有限，送完即止。

生蠔款式：共2款，包括法國及美國生蠔，現場即開！

晚市自助餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

原價$508／位，55折加原價10%服務費後，折實$330.2。

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

原價$538／位，55折加原價10%服務費後，折實$349.7。

Le Café 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 查詢／訂座：2598 9869

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【6】香港龍堡國際：園林閣咖啡室——Walk-in即買一送一

位於佐敦的香港龍堡國際，所供應的生蠔自助餐價錢最便宜，最近推出的「味遊盛夏自助晚餐」，除了任吃生蠔、蟹腳、刺身等冷盤，亦有冰鎮三色冷麵、日式炆牛尾、蟹膏味噌海鮮飯、明太子燒帆立貝、即切烤肉等；另有Mövenpick雪糕及汽水等任食。

優惠：

不用特別訂座，只需2人以上惠顧即享買一送一優惠，優惠每天適用，周五、六只貴12元。

生蠔款式：只有1款，美國石蠔。

晚市自助餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

原價$498／位，第2位免費加原價10%服務費，折實每位$298.8。

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

原價$518／位，第2位免費加原價10%服務費，折實每位$310.8。

園林閣咖啡室 地址：尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際閣樓 查詢／訂座：2378 7672