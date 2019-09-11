9月新推10款話題零食　佐酒小吃　Baileys朱古力　調酒專用可樂

踏入秋季，炎夏難捨難離，要暢快吃冰凍小食就乘最後這段時間了。本月便利店及零食雜貨店仍有推出激新冰品，包括有牛奶糖雪糕批、蘋果吉士泡芙味雪糕批等，還有多款酒友必愛之選，如Baileys酒心松露朱古力、調酒專用特別版可樂、札幌酸梅酒等等。以下推介10款本月話題零食給大家！ （下列售價以發稿日為準）

【1】Baileys酒心松露朱古力

著名比利時朱古力酒品牌Baileys由酒界紅到零食界，先推出的Baileys雪糕大受港人喜愛，再於本月新推酒心松露朱古力！外層以牛奶朱古力包裹加入了甜酒的軟心內餡，甜度適中，酒香微微滲出，味道果然不俗。

Baileys酒心松露朱古力（$43／1盒12粒）優品360有售。（駱煥琳攝）

【2】Guinness酒心松露朱古力

更有驚喜的是Guinness酒心松露朱古力！Guinness為知名的愛爾蘭黑啤品牌，啤酒味香而濃烈。以黑啤軟心配搭黑朱古力外層，甜品稍降，令酒味更突出，愛酒者應該會比較喜愛這一款。

Guinness酒心松露朱古力（$43／1盒12粒）優品360有售。（駱煥琳攝）

【3】森永牛奶糖雪糕批 OK

早幾個月日本快餐店推出森永牛奶糖奶昔及雪糕，旋即引起熱潮。香港吃貨們不用羨慕，因為Circle-K便利店最近也引入了森永牛奶糖雪糕批！雪糕有淡淡牛奶味又香滑，內有焦糖夾心，味道夾合襯而不會太甜。

森永牛奶糖雪糕批（$19.9／件）Circle-K便利店有售。（駱煥琳攝）

【4】巴馬臣芝士黑松露薯片

RED Rock Deli號稱「澳洲國民薯片」，亦是港人遊澳必買零食之一。以葵花油烹製的澳洲產薯片，厚薄適中而脆口好吃。此品牌不時推出新款口味，如這次引入的就有巴馬臣芝士黑松露薯片，芝士味香，而黑松露味不會過份強烈。

【5】蘋果吉士泡芙味雪糕批

Dreyer’s D-Collection雪糕批系列出名朱古力皮夠脆而雪糕味道多，最近推出新口味有蘋果吉士泡芙味，集日式蘋果的清甜香味、吉士泡芙的濃郁蛋香及牛奶於一身，味道清而好吃。

Dreyer’s日式蘋果吉士泡芙味雪糕批（$24／件；$52.9／3件家庭盒裝）各大超級市場及便利店有售。（駱煥琳攝）

【6】調酒專用可樂

可口可樂是著名有氣飲料，卻近日有破格新品，首次推出調酒專用的可樂產品。調酒專用可樂共有4款，為不同烈酒度身訂造，如01煙燻調適合配加了香料的Rum酒，而02辛辣調則適合配陳年Tequilas或者甜威士忌等等。單支飲也別有風味！

Coca-cola調酒專用可樂：煙燻調、辛辣調、香草調、木質調。（$13.9／支）優品360有售。（駱煥琳攝）

【7】薑味汽水橡皮糖、可樂橡皮糖

日本糖果品牌明治推出新口味橡皮糖，包括薑味汽水橡皮糖及清爽可樂橡皮糖。軟糖是汽水樽造型，薑味汽水口味入口似波子汽水味，滲出些微薑辣後韻，不妨一試。

（左起）明治薑味汽水橡皮糖、可樂橡皮糖（$19／包）7-Eleven便利店有售。（駱煥琳攝）

【8】札幌梅酒、梳打梅酒

便利店最近引入多款以著名男梅製作的梅酒，包括札幌男梅Highball梅酒及男梅酸梅酒。Highball梅酒是配合了威士忌酒為基底，酒精濃度稍高，適合愛喝酒的人；而男梅酸梅酒不會如一般梅酒般甜，反而更像真正的男梅錠，酒精少而且有氣，當汽水飲用也不錯。

（左起）札幌男梅Highball梅酒、男梅酸梅酒（$16.9／罐）Circle-K便利店有售。（駱煥琳攝）

【9】富良野蜜瓜包、朱古力白玉包

7-Eleven於9月推出自家品牌日式麵包系列，有多種以日本麵粉製作及以日式烘焙的麵包，包括富良野蜜瓜包、朱古力白玉包、日式咖喱牛肉包及北海道3.6牛乳包等等。還提議食用前先於微波爐加熱15秒，軟糯度及味道更佳！

7-SIGNATURE日式麵包系列（約$10／個）7-Eleven便利店有售。（駱煥琳攝）

【10】雀巢新罐裝咖啡

這次Nescafé雀巢咖啡推出的新品，並非全新口味，而是把4款經典口味換上全新包裝，甚有新鮮感。9月至11月還有推廣優惠，憑拉環上的代碼登記儲分，可換Nescafé手提電腦包、超市現金券及Apple Store折扣等禮品。