【即check】4個餐廳身份證優惠推介　指定號碼免費打邊爐食漢堡

餐廳著數玩法多籮籮，其中不少食店都會推出身份證優惠，即是凡身份證號碼內有指定號碼或字母，就可以享有特別優惠！只限香港人獨有的飲食著數，怎可以錯失機會？即看以下4個優惠當中，有沒有那間bingo！ （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】360冰室x發哥粥底海鮮火鍋：免費打邊爐、升級配料

Bingo字：「0」、「3」、「6」

有些食店日茶夜酒，而這間卻日間是冰室，晚上變成火鍋店的特色餐廳。早上供應港式茶記食物，而夜晚轉為招牌粥底海鮮鍋，包括龍蝦餐、海蟹餐和大胃王海鮮套餐等。為慶祝新開觀塘分店，將於10月推出港人身份證優惠。2間分店同樣可享有，只需2人同行起。

優惠1：

身份證號碼之中有1個「0」、「3」或「6」字，如Z11 111(1)，每1個數字可獲贈自選火鍋配料1份，全枱計，以最多數字的食客為準。

優惠2：

身份證號碼之中有齊「0」、「3」及「6」字，而又順序為「360」，如Z360111(1)，即可免費食火鍋，任選龍蝦餐或海蟹餐有米粥鍋。

推廣期：2019年10月1日至2019年10月31日

360冰室x發哥粥底海鮮火鍋 分店1：九龍灣宏開道13號景發工業中心地下7-8號舖 查詢／訂座：3188 8192 分店2：觀塘成業街19-21號成業工業大廈地下1號舖 查詢／訂座：2342 5137

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+ 7 + 6 + 5

【2】滾得囍：免費手切雪花韓牛、88折優惠、8折優惠

Bingo字：「0」、「3」、「8」

主打宮廷式火鍋小炒的滾得囍有多款新穎的火鍋湯底，包括康熙花膠雞湯鍋、建寧公主麻辣卜卜蜆鍋、多爾袞羅宋牛骨鍋等等。為慶祝2週年紀念，特別推出3種身份證優惠，只要4位或以上提前訂座便可享用優惠，每枱只限兌換1次。（中秋時段9月13及14日不適用）

優惠1：

身份證號碼之中有1個「8」字，如Z811111(1)，即享88折。

優惠2：

身份證號碼之中有2個「8」字，如Z881111(1)，即享8折。

優惠 3：

身份證號碼之中有齊「0」、「3」及「8」字，如Z038111(1)，即送大獎手切韓牛（牛肩胛）1份（原價$398）。

推廣期：即日至2019年9月30日

滾得囍宮廷火鍋小炒 地址：北角馬寶道33號馬寶學林1樓116-125號舖 查詢／訂座：2331 3838

+ 7 + 6 + 5

【3】Burger Joys：免費漢堡、免費雞翼

Bingo字：「1」、「5」

灣仔美式快餐店Burger Joys以厚肉漢堡包、水牛城雞翼、黑松露薯條、朱古力奶昔等等來招徠。近日獲Big 7 Islands選為全球第5及全港第1最佳漢堡，特此於9月推出2項限時優惠以慶祝殊榮。留意每日只有20個限額，送完即止，而且不適用於星期四。

優惠1：

身份證號碼之中有「1」或「5」字，如Z001000(0)，免費獲贈1客6隻雞翼，可選水牛城、奇津辣粉或蒜香口味。

優惠2：

身份證號碼之中有齊「1」及「5」字，如Z150000(0)，免費獲贈漢堡包1個。

推廣期：即日至2019年9月30日

Burger Joys 地址：灣仔駱克道42-50號君悅居地下E舖 查詢／訂座：2787 1288

+ 8 + 7 + 6

【4】Mini Friday：免費午餐、8折優惠

Bingo字：「2」

西餐廳Mini Friday多推創意西式菜，如牛柳朱古力波、火焰脆燒鹹豬手等，最近推出2週年紀念優惠，凡於午市惠顧都可使用。

優惠1：

身份證號碼括號以外有「2」字，如Z020000(0)，惠顧午餐可享8折優惠。

優惠2：

身份證號碼括號裡有「2」字，如Z000000(2)，即送午餐1份，包括餐湯及飲品！（旺角店$58或以下，觀塘店$98或以下）

推廣期：即日至2019年9月30日

Mini Friday 分店1：旺角西洋菜南街2號銀城廣場9樓 查詢／訂座：3705 9125 分店2：觀塘興業街4號The Wave 3樓 查詢／訂座：3705 9174