北海道大閘蟹搶閘開售　內地蟹幾時有？零售商咁講…

9月開始又到了食大閘蟹的季節，相信一眾蟹迷已準備好出動！今年搶失開售的不是內地蟹，而是日本蟹，有蟹商表示，來自北海道石狩川縣的大閘蟹早於上周到港開售，首批貨約重150公斤，價格較內地蟹貴15%，每隻索價由80元至數百元不等，其味道與內地蟹不相伯仲，相信能止住大家的口癮。 至於港人向來追捧的內地大閘蟹，記者向多間本港零售商查問，他們不約而同表示，目前仍未接獲任何「出貨」消息，僅知道今年陽澄湖大閘蟹即將開捕，相信「蟹迷」仍要苦等一會。

普遍使用隔水清蒸法，吃出蟹的原味。（圖片來源：IG@mrsfish523）

內地公布2019年陽澄湖大閘蟹定於9月23日才開捕，較去年遲了2天，供港日期可能再度推遲，令一眾香港蟹迷等得焦急。不過有本地大閘蟹零售商早已引入日本北海道大閘蟹，以解蟹迷口癮。

自2016年在港有售的江蘇大閘蟹樣本，被驗出致癌物質，香港不少大閘蟹專門店都轉陣改售其他地區的大閘蟹，如台灣或日本種。其中位於九龍城的「永富大閘蟹及日本鮮果專門店」負責人陳先生就在三年前起，改為引入了北海道石狩川縣出產的大閘蟹。

北海道大閘食用安全

陳先生指出，北海道水質乾淨，石狩川縣出產的蟹種肉質結實而味鮮，蟹膏方面有如內地蟹般金黃，只是膏量少一些，所以是他在眾多地區中挑選而來比較好的蟹源。他又強調，內地和台灣蟹多次發現食安問題，反觀日本蟹以「零污染」水質養殖，所有進口大閘蟹皆獲得政府批文，確保食用安全。

其實，去年首批北海道大閘蟹於10月才供港，首批到港後火速售罄，有鑒於此，陳先生與行家提早於上周已安排150公斤日本蟹到港零售。由於必須經空運到港，連同運費成本高昂，所以售價比內地蟹貴約15%。視乎蟹身重量及質素，價錢由80元至數百元不等，80元大約可買到4両左右。

總結以上解說，3個必吃北海道大閘蟹的原因如下：

1）如今未有陽澄湖出品，但北海道由5月開始便出產大閘蟹，現更正正是成熟期，香港一定買得到；

2）相比內地蟹，日本蟹肉質比較鮮甜，口感肉質結實；

3）日本蟹獲安全認證及供港批文，吃得安心。

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+ 3 + 2

內地大閘蟹有平貨賣？

至於內地大閘蟹，記者向多間本港零售商查問，他們不約而同表示，目前仍未接獲任何「出貨」消息，定價方面需考慮3個因素：

1）貨源。一般大閘蟹成熟期每100斤約有9成以上可以拿出市場售賣，但如果今季養殖質素或數量少，則來貨少，導致定價昂貴。需要開捕後才了解真正情況。

2）批文。由於供貨到港需要中國批文，如果如上年般，須先經韓國再轉運到港，售價有機會比日本大閘蟹更貴。發記負責人徐先生期望今年能夠如未發生檢疫問題之前一樣，可以直送到港，讓市民以較化算的價錢享用。

3）社會狀況。另一間不願透露店名的大閘蟹專門店負責人張先生指，受近日的社會運動影響，位於港島市區的店舖生意額下跌了至少一半，明顯見到周末客人人數驟減，消費意慾減，如果日後陽澄湖大閘蟹供港，屆時社會問題仍未解決，會考慮減少入貨，亦有機會影響售價。

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