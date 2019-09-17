【自助餐優惠】4間抵食龍蝦buffet　金域假日65折送花膠螺頭燉湯

踏入秋季，各間酒店都轉了全新自助餐主題，其中就有多間供應以龍蝦及蟹宴菜式為主的自助餐。如果龍蝦是你的至愛海鮮之一，就必試以下4間推介的期間限定龍蝦主題buffet！ （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】金域假日酒店Bistro on the Mile：「滋味龍蝦自助餐」

想歎盡龍蝦菜式可試Bistro on the Mile，即日起至2019年10月31日的主題buffet有近20種龍蝦菜式，選擇最多！全部以波士頓龍蝦入饌，中、西、泰、日等風味齊備，另推介花膠螺頭燉雞湯，及必試鐵版炒果味冰卷伴Haagen Dazs雪糕，清清味蕾中和濃郁龍蝦味。

必試龍蝦菜式：（自助餐款式每日不同，輪流供應）

龍蝦蟹肉蝦咯嗲、龍蝦凍批、酥皮蟹肉龍蝦湯、泰式柚子龍蝦蟹肉沙律、龍蝦海鮮薄餅、高湯龍蝦蒸蛋、龍蝦帶子粒炒飯、薑蔥炒龍蝦鉗

優惠：

即日起至2019年9月30日，2至12位同行並以匯豐信用卡結帳可享65折優惠，折後平日成人只需$388.7。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期日至四）6:00 – 9:15pm

收費：成人$598；3-11歲小童$418；65歲或以上長者$478（另收加一服務費）

（星期五、六、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

收費：成人$668；3-11歲小童$467；65歲或以上長者$534（另收加一服務費）

Bistro on the Mile 地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓 查詢／訂座：2315 1118

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+ 7 + 6 + 5

【2】太子酒店add@Prince：「極鮮龍蝦自助晚餐」

與尖沙咀海港城相連的add@Prince餐廳地理位置方便，有泰籍大廚主理，所以多供應地道東南亞菜式。由即日起至2019年10月31日將推出全新「極鮮龍蝦自助晚餐」，以波士頓龍蝦製作出多款熱葷、冷盤，連甜品龍蝦焦糖燉蛋也有！

必試龍蝦菜式：（自助餐款式每日不同，輪流供應）

龍蝦番茄凍湯、龍蝦尼哥斯沙律、芝士焗龍蝦、喇沙辣椒膏炒龍蝦、新加坡咖喱炒龍蝦、龍蝦焦糖燉蛋

優惠：

於Openrice下載優惠券並於享餐時出示列印本，可享7折優惠，折後平日成人只需$383.6；而生日月份惠顧，可獲贈半磅生日蛋糕。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期日至四）6:30 – 10:00pm

收費：成人$548；3-11歲小童$348；60歲或以上長者$528（另收加一服務費）

（星期五、六、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

收費：成人$588；3-11歲小童$368；60歲或以上長者$568（另收加一服務費）

add@Prince 地址：尖沙咀廣東道23號海港城太子酒店3樓 查詢／訂座：2113 6046

+ 13 + 12 + 11

【3】富豪九龍酒店雅廊咖啡室：「龍蝦．蟹」鮮味二重奏自助晚餐

雅廊咖啡室式9月新推出的自助餐主題則以2款時令食材——秋蟹和波士頓龍蝦入饌，由即日起至2019年11月30日可品嘗到龍蝦蟹宴，特別安排大廚現場即燒新鮮龍蝦，可選配多款自家製醬汁如芝士忌廉汁、蒜香牛油汁和泰式紅咖哩汁。

必試龍蝦菜式：

即席燒龍蝦、龍蝦珍寶蘑菇、迷你軟殼蟹／龍蝦漢堡、荷葉蒸蟹飯、黑胡椒炒蟹、避風塘炒龍蝦鉗

優惠：

即日起至2019年9月30日，逢周一至周五，2至12位同行並以恒生信用卡結帳可享6折優惠，折後平日成人只需$352.8；而9月份生日的壽星，每4位同行，壽星即可免費用餐，同行人士8折，兼獲贈免費生日蛋糕。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

收費：成人$588；11歲或以下小童及65歲或以上長者$238（另收加一服務費）

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

收費：成人$648；11歲或以下小童及65歲或以上長者$278（另收加一服務費）

雅廊咖啡室 地址：尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店地庫1樓 查詢／訂座：2313 8718

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【4】灣景國際灣景廳：「龍蝦．蟹」自助晚餐

灣景廳同樣推出「龍蝦．蟹」自助晚餐，供應期由即日至以2019年10月31日。食材款式多樣，除了時令波士頓龍蝦以外，還有麵包蟹、加拿大雪花蟹腳、軟殼蟹等，想吃麵包蟹不妨一試這一間。

必試龍蝦菜式：

麵包蟹凍盤、龍蝦清湯啫喱、龍蝦茶碗蒸、香芒龍蝦鍋巴配是拉差辣醬、港式粉絲蟹煲、潮式炸蟹棗、牛肝菌龍蝦芝士焗蟹蓋（每位送1份）

優惠：

每6位成人惠顧可獲贈Tiger生啤2升；提前於餐廳官網預訂自助餐，及預繳每位100元訂金，可享特別折扣優惠，折後平日成人只需$378，不需加一；而生日月份惠顧，壽星全枱每位即減30元，必須於訂位當日起三天內預繳每位100元訂金。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

收費：成人$428；11歲或以下小童$308（免收加一）

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

收費：成人$458；11歲或以下小童$348（免收加一）

灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 查詢／訂座：3909 9088