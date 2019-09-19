可愛小豬擺設　萌爆罐頭豬Lulu　嘟嘴豬裝無辜　是美食還是玩具？

豬年已過大半，萌豬熱潮卻久久不斷，近有更興起可愛豬仔玩具熱，有罐頭豬、東坡肉豬、小籠包豬、串燒豬豬……本篇帶大家看看2家玩具品牌Bid Toys和Cici’s Story設計的美食小豬有多可愛。

有點毛絨絨的豬仔玩具LuLu是由Cici’s Story設計出來的，在多款系列當中以午餐肉罐頭造型最有人氣，多隻小豬藏身在午餐肉罐頭中，樣子呆萌。

連香港LOG-ON也引入了300罐限量發售，豬樣共5款，每罐內有隨機3款豬樣。除此之外，還有售紅色運動裝的減肥小豬！

看著牠，不知會否更有動力一起減肥呢？（圖片來源：IG@ciciastory）

除了普通豬樣，罐內還有機會抽到特別版朱古力豬！（圖片來源：IG@ toyzeroplus）

↓↓↓按圖看罐頭造型豬LuLu↓↓↓

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↓↓↓按圖看紅色運動服造型豬On A Diet LuLu↓↓↓

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↓↓↓按圖看北京限定青花瓷豬LuLu↓↓↓

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↓↓↓按圖看泰式造型豬LuLu↓↓↓

台灣設計日式美食小豬玩具

台灣網上玩具店Bid Toys亦推出另一系列的小豬擺設，取名「粗豬食堂（こぶた食堂）。同樣以美食裝扮現身，不過就嘟嘴扮無辜，更加惹人憐愛！暫時未有香港實體店有售，只能在官網訂購。

粗豬食堂的豬仔多以樹脂製成，美食款式越出越多。（圖片來源：FB@Bid Toys）

粗豬食堂的豬仔多以樹脂製成，每款更配碟或不鏽鋼食物架，把豬豬放上去更見猶憐。（圖片來源：FB@Bid Toys）

↓↓↓按圖看東坡肉造型豬「咚咚」↓↓↓

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↓↓↓按圖看串燒造型豬「Yaki」↓↓↓

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↓↓↓按圖看炸豬扒造型豬「小勝」↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

↓↓↓按圖看小籠包造型豬「小龍」↓↓↓

↓↓↓按圖看特別小狗款式：刨冰造型小狗「刨樂」↓↓↓