【星級小店美食#7】$100食土瓜灣5大名物　必食煎韭菜餅超滑腸粉

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第7站，記者Bu來到土瓜灣，這裡暫時沒有港鐵站，但其實是掃街好地方。今集挑戰用100元可以食到多少美食，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

上次大坑挑戰成功後，今次Bu在土瓜灣掃街，一共到了4間餐廳，食了5種名物。價錢合理又美味！今次一共用了95元，即剩下了5元，挑戰又了成功！😍

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

【1】掃街必食：煎韭菜餅 $15 + 重慶酸辣粉 $23

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

在土瓜灣掃街必到這間小店，這間在馬頭圍道巴士站旁的小店，外表不太起眼，但人流不斷，地區名物指數！人氣極高的韭菜餅製作需時，未做好就會暫停供應。另一推介重慶酸辣粉有酸菜、花生等多種配料，小編選了小辣試食，酸味辣味比例完美，薯粉彈性十足，一大碗只售23元！

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 10 + 9 + 8

日昇小食 地址：馬頭圍道428號地下C舖

【2】老字號地膽級美食：大杯椰汁 $15

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

這間四十多年老字號小店，在小編現場以地區名物指數爆星星。老闆每日有店內新鮮製作椰汁。以椰子肉、椰子水和冰打成，喝一口即感到清甜解渴。有3種大小可以選擇，小杯裝10元，大杯裝10元，支裝20元。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

世紀椰汁（世紀士多） 地址：譚公道28號地下

【3】大件抵食：煎釀三寶（4件） $12​

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

煎釀三寶12元4件不是特別平，但勝在夠大件，抵食指數高。煎釀三寶魚肉魚味雖然較淡但份量多。這店的一個特色是煎釀三寶中，可以選番薯餅，一大片厚厚的番薯炸得很脆，實在驚喜，必食之選！

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐

+ 5 + 4 + 3

譚公道小食(初記) 地址：譚公道50號德勝大廈地下3號舖

【4】超滑皺皮腸粉：雙蛋碎肉腸粉 $30

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

外表獨特的皺皮腸粉，吸引不少人慕名而來，地區名物指數爆星星。店主解釋，腸粉皮的材料是用了獨家配方， 才能做出跟一般酒樓不同的質感。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

富粥 地址：土瓜灣鶴齡街1A號地舖

👇👇👇土瓜灣$100食5大掃街美食路線圖👇👇👇

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐⭐

在馬頭圍道兩旁有大量2小時錶位，在天光道一邊的合一道和美善同道，都提供不少泊位。馬抗涌道和新山道也有不少泊位。

停車場數量 ⭐⭐⭐⭐

如果想找停車場，推介前往木廠街和北帝街一帶，多個有蓋停車場都集中在這裡，提供不少泊位。