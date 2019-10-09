10月零食推介｜10款新零食辦公室必備　Häagen-Dazs麻糬雪糕必試

對於辦公室的打工仔來說，零食又怎會嫌多！記者為大家搜羅了10款便利店和零食雜貨店有售的零食新品，較注目的有OT必備的黑酢酸辣湯烏冬，以及聲稱有效消除疲勞的香口膠，實為提神的不二之選！還有黑松露味薯片、Häagen-Dazs法式焦糖布丁麻糬雪糕和椒麻味爆米花等惹味零食！

【1】日清黑酢酸辣湯烏冬

日清兵衛的腐皮烏冬一向深受歡迎，最近又推出新款杯麵，今次推出的黑酢酸辣湯烏冬，秋天吃碗熱辣辣的烏冬就最適合不過了！記者親試覺得酸辣湯底的辣味不算強勁，不過酸味就夠突出，加上附上的蛋絲和葱花等配料，整體非常惹味！

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【2】Lotte 舒緩疲勞糖/香口膠

辦公室必備！坐在辦公室的人士對住電腦超過8小時，身心俱疲，Lotte推出了兩款聲稱可以消除疲勞的糖和香口膠，記者試吃兩款後，發現糖果的味道酸酸甜甜，有點像坊間常見的能量飲料的味道！而香口膠味道就無特別，亦沒有發現聲稱的提神作用！不過當你感到疲倦時，不停咀嚼香口膠，其實亦有提神作用！

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【3】Yolky鹹蛋黃味／黑松露味薯片

鹹蛋黃零食的風潮仍未過去，鹹蛋黃味薯片有淡淡的鹹蛋黃味，鹹味不會過分強烈。而黑松露愛好者亦有多一個選擇，記者試吃黑松露味薯片後，一打開包裝袋後已有一股濃烈的黑松露香味，吃下去後稍微感到有點鹹，但充滿黑松露味！

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【4】Appolo馬卡龍三文治（士多啤梨藍莓味／薄荷朱古力味）

作為本港雪糕雪條的經典牌子之一，阿波羅最近新推出兩款馬卡龍雪糕三文治，士多啤梨藍莓味的外層分別是士多啤梨和藍莓馬卡龍，內餡是士多啤梨雪糕。而薄荷朱古力味外層分別​是薄荷與朱古力味，內餡則是薄荷雪糕。

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【5】 雀巢日式柚子乳酪杯系列

雀巢的乳酪飲品一向受歡迎，最近雀巢新推出季節限定的日式柚子乳酪系列，包括一款乳酪和一款乳酪飲料。乳酪杯有口感清爽的柚子融入新鮮牛奶製造的乳酪，甘甜芳香中帶點微酸，口感既幼滑又清爽，適合當作減肥人士的早餐或午餐。日式柚子味乳酪飲，清新柚子香氣四溢，柚子香清爽甘甜，加上聲稱是0% 脂肪含量，特別適合健康人士！

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【6】MARKS & SPENCER Percy Pig 果汁軟糖（新配方）

素食者的福音！Percy Pig 果汁軟糖向來是馬莎 Marks & Spencer (M&S) 的經典熱賣產品，最近推出了適合素食者食用的新版本，新配方不再使用魚膠粉，配合全新包裝，使更多人包括素食者都能嚐到軟糖的滋味！軟糖有多種水果口味，包括蘋果、葡萄、士多啤梨、藍莓、橙和檸檬，酸酸甜甜口味，特別適合小朋友。記者試食了其中一款較酸的口味，酸味令人醒神！

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【7】合味道四川麻辣口水雞味杯麵

不少人都喜愛以合味道的海鮮味杯麵做宵夜，最近合味道又推出新口味，今次推出四川麻辣口水雞味杯麵，絕對是嗜麻辣者的一大喜訊！這款新口味集合了麻、辣、酸三種風味，比普通單出純的辛辣味更加多層次！最大賣點是加入了正宗香料的口水雞風味湯頭，以及特製辣油，配上已調味雞肉、唐辛子、木耳等，非常惹味。

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【8】Häagen-Dazs法式焦糖布丁麻糬雪糕／北海道紅豆麻糬雪糕

Häagen-Dazs雪糕向來受女生歡迎，這次新推出季節限定的法式焦糖布丁，北海道紅豆麻糬雪糕就再次回歸，一眾雪糕控有口福了！法式焦糖布丁味有港人至愛的法式焦糖布丁，加入煙韌的麻糬粒，口感煙韌，再加上濃濃的焦糖醬，香甜得來不會過分甜膩！而北海道紅豆味就以北海道紅豆加上煙韌的麻糬粒，口感綿密，味道亦非常濃郁！

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【9】明治阿波羅雜莓梳打味朱古力

明治的士多啤梨朱古力是不少人的童年回憶，最近明治新推出雜莓梳打味朱古力，朱古力的外型用上藍色和紫色，非常吸睛！一打開包裝已有一大股汽水味，而朱古力內就含有爆炸糖，更可一次過滿足兩個願望！

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【10】kiki椒麻味爆米花

嗜麻辣人士又一大福音！早前主打麵食的kiki最新推出了椒麻味爆米花，選用四川九葉青花椒和朝天椒研磨的辣椒粉，辣味中帶有香甜味，味道更突出兼富層次感！咀嚼時感受到強烈的辣香於喉腔擴散，尾韻帶有獨特的香氣，令人欲罷不能！

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