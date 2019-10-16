2019自助餐優惠｜5間長者價300元以下　都會海逸酒店限時10月免費

香港有很多長者優惠，除了乘搭交通工具之外，其實不少酒店也推出勁抵的長者自助餐優惠！ 本篇介紹5間晚市buffet優惠給各位孝順仔女，長者價都是300元有找，其中1間更有限時推廣，可以免費帶老人家一齊歎。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準。）

【1】富豪九龍酒店雅廊咖啡室：長者低至4折優惠

雅廊咖啡室10月及11月會推出「龍蝦．蟹」鮮味二重奏自助晚餐，以時令秋蟹和波士頓龍蝦入饌，大廚會現場即燒新鮮龍蝦，還有龍蝦珍寶蘑菇、迷你軟殼蟹漢堡、黑胡椒炒蟹等主題食品。

長者優惠：

即日至2019年11月30日，65歲或以上長者惠顧自助晚餐可享低至4折優惠，星期一至四長者價加一後折實$296.8。

其他優惠：

全枱成人可享65折優惠；而10月份生日的壽星，每4位同行，壽星即可免費用餐，同行人士8折，2日前預訂兼獲贈免費生日蛋糕。

自助晚餐供應時間：6:30 – 9:30pm

收費：

（星期一至四）成人$588；11歲或以下小童及65歲或以上長者$238（另收原價加一服務費）

（星期五至日、公眾假期及前夕）成人$648；11歲或以下小童及65歲或以上長者$278（另收原價加一服務費）

雅廊咖啡室 地址：尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店地庫1樓 查詢／訂座：2313 8718

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+ 7 + 6 + 5

【2】港島太平洋酒店中西‧環：60歲長者半價

餐廳以東方色彩裝潢為主調，有濃厚地道色彩，更可觀賞到維港景色。10月自助晚餐主題是「大馬滋味台灣風」，供應多款當地特色食品如馬來西亞肉骨茶、即叫即製娘惹叻沙、台灣牛肉麵、燻肉酸菜割包等等，還有食客至愛甜點Häagen-Dazs雪糕。

長者優惠：

即日至2019年11月30日，於官方網站訂座自助晚餐並預繳全數，60歲或以上長者惠顧自助晚餐可享半價優惠，星期一至四長者價加一後折實$184.8。

其他優惠：

限時官方網站訂座優惠，成人及小童自助晚餐也可享65折優惠。

自助晚餐供應時間：6:15 – 9:30pm

收費：

（星期一至四）成人$438；11歲或以下小童及65歲或以上長者$308（另收原價加一服務費）

（星期五至日、公眾假期及前夕）成人$478；11歲或以下小童及65歲或以上長者$348（另收原價加一服務費）

中西‧環Centre Street Kitchen 地址：西營盤干諾道西152號港島太平洋酒店1樓 訂座及查詢電話：2131 5908

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+ 10 + 9 + 8

【3】港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café：成人同行長者2折優惠

毗鄰泳池的餐廳環境及景觀愜意，食客必吃新鮮生蠔，10至12月推出的「蟹貝薈」自助晚餐更會供應多款海鮮美食，如加拿大雪花蟹腳、白酒煮藍青口、越式脆炸軟殼蟹等，星期五、六晚更有海膽無限量供應。

長者優惠：

即日至2019年11月30日，1位付正價的成人惠顧自助晚餐，可以2折優惠帶同1位65歲或以上長者用餐，星期一至四長者價加一後折實$179.4。留意8位或以上訂座需先邀付正價一半以作訂金。

其他優惠：

訂座時指明使用網站openrice優惠券，凡1至5位享75折；6至9位享7折；10位或以上65折。1位付正價成人亦可以2折帶同1位11歲或以下小童，不能與長者優惠同時使用。

自助晚餐供應時間：6:30 – 10:00pm

收費：

（星期一至四）成人$598；11歲或以下小童$368（另收原價加一服務費）

（星期五至日、公眾假期及前夕）成人$628；11歲或以下小童$398（另收原價加一服務費）

Harbour Grand Café 地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓 訂座及查詢電話：2121 2689

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+ 5 + 4 + 3

【4】富豪東方酒店儷廊咖啡室：長者$98免加一

位於九龍城的富豪東方酒店毗鄰舊啟德機場，暫未有港鐵接通，自助餐價位相對便宜。自助餐特別地加入火鍋主題，適合秋冬享用，供肥牛、新鮮海產等火鍋食材，另外亦有刺身壽司、煙三文魚、印度羊咖喱、長腳蟹等海鮮冷盤。

長者優惠：

即日至2019年10月31日，65歲或以上長者惠顧自助晚餐只需要$98起，星期五至日及公眾假期則$108，價錢已包加一，相當抵吃！

其他優惠：

憑匯豐白金卡結帳，自助晚餐可享85折。

自助晚餐供應時間：6:00 – 10:00pm

收費：

（星期一至四）成人$290；65歲或以上長者$98

（星期五至日、公眾假期及前夕）成人$305；65歲或以上長者$108

儷廊咖啡室 地址：九龍城沙浦道30-38號富豪東方酒店地庫1樓 訂座及查詢電話：2132 3502

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+ 3 + 2

【5】都會海逸酒店Promenade：買2送1 長者免費

Promenade環境寬敞，長達70米的自助餐桌供應超過200款國際美食。10月主打「中東風情」自助晚餐，供應中東烤雞、香料慢烤原隻羊脾、羊肉薄餅配紅洋蔥沙律、沙沙醬煎石斑等多款香辣及酸甜醬料菜式。另推介必食法國及美國即開生蠔、香煎鵝肝、榴槤甜品及Häagen-Dazs雪糕批。

長者優惠：

即日至2019年10月31日，逢星期日至四惠顧自助晚餐，2位付正價的成人可以免費帶同1位65歲或以上長者用餐，免收加一！

其他優惠：

10月內訂購$300自助晚餐券，星期一至四享餐有75折優惠；星期五至日及公眾假期則享8折。逢星期日至四2位付正價成人亦可以免費帶同1位11歲或以下小童，不能與長者優惠同時使用。

自助晚餐供應時間：6:30 – 10:00pm

收費：

（星期一至四）成人$618；11歲或以下小童$388（另收原價加一服務費）

（星期五至日、公眾假期及前夕）成人$658；11歲或以下小童$418（另收原價加一服務費）

Promenade西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 訂座及查詢電話：3160 6880

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