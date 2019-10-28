【星級小店美食#9】太安樓$100食4款掃街美食　必食海南雞飯

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第9站，記者Bu來到掃街天堂太安樓。今集挑戰用100元可以食到多少美食，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

上次大圍挑戰成功後，今次Bu請來藝人祈峯，一起到了港島區西灣河的掃街天堂太安樓，一共到了3間小店，食了4種人氣美食。要稱得上掃街天堂，當然是價錢合理又美味！今次一共用了95元，即剩下了5元，挑戰成功了！😍

👇👇👇太安樓$100食4款掃街美食👇👇👇

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

【1】懷舊小食：紅豆餅 $12 + 冷糕 $18

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

太安樓外一家店，即叫即製的糕點，此店以懷舊糕點為主，配上新式口味。我們選了紅豆餅和冷糕，總共30元。吃一件就飽肚，抵食指數高。紅豆餅的餡不太甜，而且以看見粒粒紅豆。港式懷舊冷糕，香軟的蛋糕，夾著白芝麻、花生粒和砂糖。懷舊冷糕外型獨特又少見，打卡指數高。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐

+ 8 + 7 + 6

南國紅豆餅 地址：太安樓地下G1號舖

【2】太安樓名物：海南雞飯 $35

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

這間海南雞飯專門店是太安樓名物，沒吃過可以說是沒來太安樓！每到午飯是時間都大排長龍，地區名物爆星星。海南雞飯連冬瓜湯，雖然海南雞飯不是用一般外賣飯盒盛載，是用體積較少的圓形外賣湯碗，但以成年男性的食量來說，嘉賓祈峯指份量足夠飽肚，而且只售35元，抵食指數極高。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

海南雞專門店 地址：太安樓地下A32B號舖

【3】少有紫薯味：紫薯手抓餅 $30

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

太安樓有多間手抓餅店，這間獨特之處是紫薯手抓餅特別出色。店主指他們在台灣親友教導下學會這幾道台灣小食，然後在這裡開店。紫薯手抓餅是他們跟廠訂制，所以市面上比較少有。紫薯手抓餅可以選不同餡料除了必的芝士外，還有火腿、煙肉粟米等，牆上貼了26款推介配搭，不怕選擇困難。紫薯手抓餅顏色賣相和美味同樣吸引，打卡指數爆星星。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

+ 3 + 2

艾·蜜思手抓餅 地址：太安樓地下A3-A7號地舖

👇👇👇太安樓$100食4款掃街美食地圖👇👇👇

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐⭐

距離太安樓最近的錶位就在順富街，雖然泊位不多，但勝在「就腳」。如果沒有泊位可到西灣河街、太富街一帶。

停車場數量 ⭐⭐⭐⭐

停車場跟太安樓距離較遠，要到近海旁一帶，有港島東體育館停車場和鯉景灣停車場，提供不少泊位。