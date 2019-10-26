【牛下女高音】推介3間牛下街坊食店　必試金黃飯焦煲仔飯話梅骨

無綫電視劇《牛下女高音》正在熱播，劇集以懷舊取材，以清拆前的牛頭角下邨作為主軸，劇情貼地令一眾街坊和師奶大感共鳴。雖然現是的牛下已面目人非，但原本不少昔日的街坊美食已搬到觀塘區，是次《香港01》飲食頻道記者將帶大家去試當年在牛下風靡一時的排隊名店，重溫昔日的牛下風味。

【1】經典牛下大牌檔＠新匯聚

以前「牛下」有不同的屋邨小店，當中最具人氣的非金利來食坊莫屬，店舖主打大牌檔式小菜，雖然食店設有舖位，分別在9座及12座，但一到晚上，客人便多到要在店外開檯，人氣不絕。後來「牛下」清拆，金利來食坊也成歷史，店主因緣際會，決定將店名改為新匯聚，並選址觀塘工廈，與老顧客再續前緣。

記者曾嘗過店內的小菜，分量超足料，招牌菜有「話梅骨」，將話梅肉起出烘乾、烘香後，再磨成粉末混入調味料中，入口有話梅香、酸中帶甜，而且外脆內軟；以往金利來的椒鹽系列極受歡迎，現在新匯聚的椒鹽菜式同樣有水準，如椒鹽九肚魚，先將九肚魚起骨片肉再炸，再灑上炸香蒜及椒鹽，惹味酥脆之餘更可嘗到啖啖魚肉！其他招牌菜式還有杏汁豬肺雞湯、欖角骨、招牌蜜糖薯仔牛柳粒、酥炸豬手、芝麻雞、黃金蝦等，都是手工式大牌檔經典小菜。而店舖在上年11月，更開了第2間分店，同樣在成業街工廈，兩店的座位超過300個，是聚舊的好地方！

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新匯聚餐廳小廚 地址：成業街15-17號成運工業大廈1樓1室 營業時間：星期一至六11:00 - 01:00；星期日及公眾假期18:00-01:00 電話：3104 2200

【2】金黃飯焦煲仔飯@雲興隆

雲興隆以煲仔飯馳名，在牛下時代獨霸兩個舖位，現時已搬到德寶商場外，服務街坊已多年了，店舖雖小但客似雲來，招牌窩蛋牛肉煲仔飯更是食客必食之選，牛肉質感濕潤而有咬口，將蛋汁攪拌與牛肉同吃，口感更為嫩滑，而且飯粒分明、油潤帶煙韌，食至最底更有金黃香脆的飯焦，飯焦特別之處是能夠整塊取起，脆卜卜之餘，完全沒有燶味，網民表示香脆鹹香的口感比薯片更為惹味！

雲興隆小廚 地址：牛頭角牛頭角道3號得寶花園H地舖 營業時間：07:30-24:00 電話：27597096；21560322

【3】街坊名店@文記傳統車仔麵

文記傳統車仔麵已搬到對面的淘大花園內一個小巷繼續經營。（圖片來源：IG@louistszwolf）

當年在牛頭角下邨14座的文記傳統車仔麵，最初以木頭車仔賣車仔麵打出名堂，可以說陪伴不少居民成長，後來開始供應現在馳名的煎釀三寶，老闆娘文太有獨門製煎釀三寶的秘訣，以鯪魚和海魚肉混合打出魚漿，在落鑊前再打魚肉，炸出來的魚蛋脹卜卜，吃起來既香且滑，感覺實在。

而在屋邨清拆後，文記車仔麵便搬到對面的淘大花園內一個小巷繼續經營，新店雖然較寬敞但裝潢仍然樸實簡潔，甫進便會看到有超過30款配料選擇，網友推介魷魚、魚蛋、豬腸，另外麻辣笋絲和柚皮，味道做得不錯。