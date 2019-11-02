24款火鍋配料及7款湯底熱量排行　打邊爐豆腐熱量竟然高過魷魚？

香港人聚會，通常離不開打邊爐。一大班人圍著火鍋一邊烚吓烚吓，一邊分享近況，說是團體聚會的活動首選也不為過。然而，火鍋配料多不勝數，湯底更有多種添加食材，你知道當中含有多款「致肥元兇」，讓你吃下就立刻熱量超標嗎？《香港01》飲食記者咨詢了營養師吳瀟娜 (Lillian) 意見，為大家解構24款常見火鍋配料及7款湯底的熱量排行！

營養師Lilian以100克作為單位，比較了24款常見的火鍋配料及7款湯底的卡路里含量，發現響鈴的熱量驚人，更比肥牛的熱量高出近3倍！

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+ 20 + 19 + 18

營養師貼士1：肥牛可以用豬肉或鮮牛肉代替

在挑選食材的時候，營養師Lillian建議選擇脂肪含量較低和纖維較高的配料，例如蔬菜、菇類或豆腐都是不錯的選擇。高熱量的肥牛可以用豬肉或鮮牛肉來代替，而一些經油炸和鈉質較高的加工食物應盡量避免，例如: 山根、響鈴、炸魚皮、腸仔、午餐肉、丸類等。

營養師貼士2：蔬菜適合於火鍋前段燙涮

Lilian表示，濃味的湯底，例如麻辣鍋或沙嗲鍋當中含有的油份十分高，而市面上的胡椒豬肚鍋、皮蛋芫荽鍋和番茄湯鍋等湯底則較為健康。

此外，後期的湯底會隨著烹調的時間，便會變得濃稠和充滿肉類的脂肪。打邊爐「前期」的湯底會含較少油份，所以適合用來燙熟蔬菜和其他食物，而「後期」的湯底脂肪含量和鈉含量會上升，不建議多喝。

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+ 3 + 2

營養師貼士3：打邊爐先吃蔬菜

Lilian建議，打邊爐時可以先吃蔬菜，再吃麵類，最後才吃肉類，這樣能夠增加飽腹感之外，又可以減少之後肉量的攝取。

營養師貼士4：避免沙茶醬、沙嗲醬等醬料

Lilian認為調配火鍋醬料時，應該避免選擇辣椒油、沙茶醬、沙嗲醬、芝麻醬等高熱量的調味料。甜豉油、新鮮蒜蓉、蔥和辣椒作為火鍋的調味料則擁有較低的熱量，會是一個較健康的選擇。

鳴謝資訊提供：「家營營養中心」營養師吳瀟娜 (Lillian)