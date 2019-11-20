10大煲仔飯種類熱量排名　3間廟街煲仔飯推介　4個健康貼士

秋冬到，食臘味。香港人較少只食臘味飯，反而約埋三五知己，去食煲仔飯。提起煲仔飯，不少人都會選擇去煲仔飯舖雲集的油麻地廟街。不過，煲仔飯飽肚暖胃之餘，亦含有高油份和鹽份，認可營養師（香港營養師學會）吳瀟娜（Lillian）列出了各款煲仔飯的熱量排名，而且提供了4個健康貼士。

好吃的煲仔飯，需要飯有飯香，而且粒粒分明，飯焦香脆沒苦味，加了豉油之後能夠提升整體鮮味。《香港01》飲食記者邀請營養師Lillian就香港人最常食的10款煲仔飯進行了熱量排名，發現港人普遍食的煲仔飯熱量都不低，必食的臘味飯更是超過1300卡路里，等同成人一日所需熱量。

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（以下的熱量排名都以100克食材、500克飯底、100克菜、15毫升油的份量計算）

+ 6 + 5 + 4

4大人士宜注意

雖然煲仔飯好食，但亦含有較高熱量和油份，營養師Lillian提醒4大人士注意。

🍲🍲🍲 點擊圖片看食煲仔飯宜注意的4大人士 🍲🍲🍲

+ 4 + 3 + 2

如何食得更健康？

雖然煲仔飯多油份，但大家也可以食得健康一點。Lillian就給了大家4大建議。

🍲🍲🍲 點擊圖片看4大建議 🍲🍲🍲

【廟街煲仔飯INFO】

【1】宏興煲仔飯 —— 賣粥起家亦賣煲仔飯，配料隨意加 宏興美食館原是賣粥起家，晚上則賣小菜和煲仔飯，相比起其餘廟街煲仔飯店較為乾淨和安靜。不過，宏興美食館的煲仔飯絕不遜色，米香濃郁且任由客人自行加料。 地址：油麻地廟街13號 電話： 2384 6372 營業時間：星期一至六 12:00–00:00 / 星期日 16:30–00:00

【2】興記煲仔飯 —— 煲仔飯款式多 興記煲仔飯以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，最全盛時期有5間舖。食店的煲仔飯款式繁多，既有傳統亦有新派煲仔飯，吸引大量遊客。 地址：油麻地廟街15號 電話：2384 3647 營業時間：星期一至日 17:30–01:00

【3】四季煲仔飯 —— 廟街煲仔飯始祖四季煲仔飯為廟街煲仔飯聖地的始祖，有逾30年歷史。它的炭燒煲仔飯香味傳遍整條街。不過，由於食店不賣飲品，大家必須光顧旁邊的士多，對食飯一定要有飲品的香港人來講可能稍為不便。 地址：油麻地鴉打街50-52號 電話：/ 營業時間：星期一至日 16:30–01:00

資料提供特別鳴謝：家營營養中心