【星級小店美食#10】光輝圍$100歎4款高CP美食　一蚊一件煎釀三寶

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第10站，記者Bu來到位於葵涌的光輝圍。今集挑戰用100元可以食到多少美食，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

上次掃街天堂西灣河太安樓挑戰成功後，今次Bu來到了葵涌的光輝圍，一共到了3間小店，吃了4款美食。光輝圍地方小小，卻有不同種類的美食，今次一共用了99元，又一次剩下了1元，挑戰成功了！😍

👇👇👇 光輝圍$100歎4款高CP值美食👇👇👇

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

【1】人氣之選：烤菇芝士牛堡套餐 $ 63

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

嘉寶漢堡是光輝圍人氣最高的食店之一，不少人特意前到品嘗，地區名物指數瀑星星。小編選了烤菇芝士牛堡，單點價錢是50元。大片烤菇超juicy，漢堡扒比一般厚，外層香脆，扒中心肉質鮮嫩多汁。任何漢堡加13元升級套餐配飲品及一款小食，可選薯條、薯塊、普通燒賣和炸燒賣。雖然一般吃漢堡都會配薯條或薯塊，但小編選了少有的炸燒賣，這裡的燒賣有魚肉和豬肉兩款，等香脆又不油膩。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

+ 16 + 15 + 14

嘉寶漢堡 地址：嘉寶大廈地下A&B號舖

【2】高CP值「一蚊一件」煎釀三寶：煎釀三寶6件 $6 +雞翼大隻 $5

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

說到光輝圍「一蚊一件」煎釀三寶，大家就知是這店，地區名物指數爆星星。雖然一蚊一件但相當高質，每粒也是「脹卜卜」，魚肉彈牙有魚味，抵食指數爆星星。雞翼大隻5元一件，「大隻」即是雞全翼，外皮脆卜卜，而且「雞有雞味」絕不是雪藏肉的味道。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

+ 16 + 15 + 14

合發小食 地址：珠寶大樓地下125號D舖

【3】抵食糖水：任撈任揀涼粉 $25

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

這家糖水店開業只有半年，暫時未有太多人認識，但小編發現這店的糖水價錢合理款式又多。最吸引小編的是任撈任揀西米露/涼粉，因為有多達13款配料，不怕選擇困難，想不到吃那款配料好。13款配料中，小編認為最特別的是黑糖蒟蒻，味道像珍珠奶茶的珍珠，但口感更爽。小編選了涼粉，13款配料加在一起份量不少，只售25元，抵食指數爆星星。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐

+ 13 + 12 + 11

湯棧。糖水屋 地址：萬成樓地下3A號舖

👇👇👇 光輝圍$100歎4款高CP值美食地圖👇👇👇

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐⭐⭐

整個光輝圍也有錶位，宜家跟食肆距離極近，一下車行幾步就到餐廳，雖然泊位不少，但平日也經常泊滿。

停車場數量 ⭐⭐⭐⭐

停車場跟光輝圍距離遠一點，要步行約4分鐘，到近葵興邨內的葵興停車場，這個多層停車場，可以提供不少泊位。