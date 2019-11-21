小雪養生 | 5間中式糖水店推介　必食米芝蓮華園燉奶、佳佳湯圓

立冬已過，香港正式踏入冬季，飯後當然要來碗滋潤的糖水。11月22日是二十四節氣中的小雪，小雪是入冬後的第二個節氣，此時氣溫開始急劇下降，變得乾燥。《香港01》飲食記者為大家挑選5間中式糖水店，當中有兩間更榮獲米芝蓮指南推薦，認真巴閉！

【1】手工寧波湯圓最出色@佳佳甜品

佳佳甜品連續三年獲米芝蓮指南推薦街頭小吃，連發哥都是常客！佳佳甜品主打的有手工寧波薑汁湯圓、生磨合桃糊和芝麻糊。手工湯圓由寧波師傅親自製造，並非現成買的湯圓。網民大讚薑味夠辣夠濃又夠香，最適合冬天吃可以驅寒！湯圓的外皮煙韌，內餡的芝麻味非常香濃，甜而不膩，令人吃完又想吃。記者就試過白果薏米腐竹糖水加雞蛋，腐竹糖水不會太甜，腐竹味香濃，值得一試！

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佳佳甜品 地址：佐敦寧波街29號地舖電話：2384 3862 營業時間：星期一至日 12:00 - 03:30

【2】招牌香滑燉奶@華園甜品專家

價錢較平民化的華園甜品專家同樣連續三年獲米芝蓮指南推薦，招牌的是芝蔴燉鮮奶和合桃燉鮮奶。兩款燉蛋的外形非常特別，都是燉鮮奶中央只有一點芝蔴糊和合桃露。原來撥開面層的哦燉鮮奶，下層就是滿滿的芝麻糊。

記者的同事曾吃過合桃燉鮮奶，她稱讚燉奶非常香滑又不會太甜，合桃夠露香濃，不論冷熱吃都一樣夠味！芝蔴燉鮮奶的鮮奶口感順滑，奶香味濃，不會太甜，加上中央部份的幼滑芝蔴糊，兩者在口裡相融，層次豐富。

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華園甜品專家 地址：新蒲崗祟齡街38號地舖 電話：23223130 營業時間：星期一至日 12:00 - 00:00

【3】主打各款口味鮮奶燉蛋白@綠林甜品

位於深水埗綠林甜品有創新糖水和中式糖水，中式糖水就主打各款鮮奶燉蛋白，不少網民就指燉蛋白奶味夠香濃，燉蛋白夠香滑，不會太甜！如果不想太單調，可以加紅豆、蓮子、oreo碎和桃膠等配料，當中桃膠就最受歡迎！網民都大讚燉蛋白上滿滿都是桃膠，非常足料！而蓮子燉蛋白就有大大粒蓮子鋪滿在燉鮮奶上，燉鮮奶本身不太甜，兩者一起吃不會太甜膩！

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綠林甜品 地址：深水埗元州街77-79號地下 電話：2361 4205 營業時間：星期一至日 14:00 - 01:00

【4】招牌桑寄生蓮子蛋茶@源記甜品

源記甜品是老字號的中式糖水店，招牌的有蓮子桑寄生茶、杏仁霜、芝麻糊，特別的是有少見的雞蛋糕！網民最推薦的是滋陰的蓮子桑寄生雙蛋茶，味道清甜，不會有過重的藥材味。雞蛋又彈牙又入味，連內裡都呈咖啡色！燉蛋嫩滑，有一點薑汁味，清甜的但不會太甜膩。糖水店難得可見雞蛋糕，源記的雞蛋糕偏米白色，看上去有點像馬拉糕，不算太甜，但單吃雞蛋糕比較乾，建議配合滋潤糖水一起吃！

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源記甜品 地址：西環西營盤正街32號地下 電話：2548 8687 營業時間：星期一至日 13:00 - 23:00

【5】少見的腐竹馬蹄清心丸@滔滔甜品

位於元朗的滔滔甜品主打台式芋圓豆腐花、腐竹馬蹄清心丸、石磨核桃糊、紅豆紫米露加湯圓等。不少網民推薦類似白珍珠的清心丸糖水，清心丸是透明的煙韌配料，大大粒口感煙煙韌韌，清甜而不膩！紅豆紫米露有紫米和西米，西米可以增加口感，加上紅豆的甜味。不過湯圓就較普通，因為湯圓皮不夠薄！

不過最特別的是店內的裝修非常懷舊，熱的糖水更會用「戰鬥碗」盛載，當你吃完一碗糖水時，就會看到碗底有個「勝」字！

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