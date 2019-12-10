元朗大埔荃灣3間人氣煲仔飯推介　豬油夠香口　炭火夠火候

天寒地凍最適合吃熱騰騰的煲仔飯！不過很多人一想到煲仔飯只會想起油麻地廟街，但原來新界亦有不少性價比高的煲仔飯食店！《香港01》飲食記者搜羅了3間高人氣的煲仔飯食店，分別位於大埔、元朗和荃灣！

【1】隱世炭火煲仔飯名店@元朗味仟食店

位於元朗的味仟食店環境狹小、裝修簡陋，但其實是元朗的人氣煲仔飯名店！味仟主打的是即叫即開的炭爐煲仔飯，可以單拼，亦可以自由搭配！

網民推薦的有毛家辣咸的蛋肉餅煲仔飯，肉餅的肉味香濃，不會只有肥膏，加上蒜頭、辣椒等調味！若果不嫌不夠惹味，加上鹹蛋就更適合重口味人士！網民大讚煲仔飯既乾身又粒粒分明，最重要是有不少飯焦，夠晒香口！

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味仟食店 地址：元朗安興街40號地下 電話：2449 3962

【2】老字號煲仔飯名店@陳漢記粥麵專家

位於大埔的陳漢記是老字號，招牌的是即叫即製的腸粉、煲仔飯，不少網民都推薦田雞白鱔煲仔飯和排骨臘腸煲仔飯，臘腸夠肥又夠彈牙，吃下去充滿油香，排骨非常嫩滑有肥有瘦！臘腸煲仔飯有粒粒臘肉，臘肉的油香滲入白飯中，令飯粒充滿油香，非常惹味！臘腸油潤，但瘦肉偏多，不用怕太肥膩！

由於陳漢記非常有名，晚市通常都有長長的人龍，最少都要等半個小時，大家最好就預早到場等侯，以免影響心情！

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陳漢記粥麵專家 地址：大埔運頭街91B地下 電話：2658 2277 營業時間：星期一至日 11:00 - 04:00

【3】自家製豬油超加分@江湖小棧

位於荃灣的江湖小棧以「武俠」為主題，主打豬油煲仔飯，顧客可以自由搭配不同配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、肉餅、排骨、咸蛋和窩蛋等。不少網民盛讚自家製豬油加入煲仔飯，豬油香味將飯味提升到更高層次，令煲仔飯口感更滑更香！

煲仔飯上枱後附上一壺豉油和豬油，落完兩種調味料後要待煲仔飯再焗一焗！另外，煲仔飯的靈魂當然是飯焦！一大片飯焦既香口又香脆，無得輸！

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