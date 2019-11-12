【星級小店美食#11】路德圍$100歎4款小店名物　3蚊碗紅豆豆腐花

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第11站，記者Bu請來嘉賓豆漿，來到位於荃灣的路德圍。今集挑戰用100元可以食到多少美食，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

上次在光輝圍挑戰成功後，今次Bu來到了荃灣的路德圍，一共到了4款小店美食。路德圍，卻有不同種類的美食，今次剛好一共用了100元，，挑戰成功了！😍

👇👇👇路德圍$100食4款掃街美食👇👇👇

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

【1】重量級足料：綜合水果茶 $45

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

綜合水果茶45元，價錢比一般茶飲高，但一拿上手就發現它的重量比一般珍珠奶茶重很多，記者單手拿著一會兒，已經覺得有點累。綜合水果茶內有西瓜、罕有的紅肉芭樂、紅肉火龍果、波蘿、橙、檸檬，還有切粒的芒果和熱情果，非常足料，打卡指數爆星星！還貼心地附送一包酸梅粉和小叉子，方便客人吃水果。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

+ 12 + 11 + 10

Cup of… 地址：昌泰街5號富榮大廈地下1號舖

【2】老字號：魚肉春卷（外賣） $37

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

這店的招牌菜魚肉春卷，堂食是36元，外賣加1元。一共有3條魚肉春卷，一碗湯和辣醬。魚肉春卷是店家自家製，加上同樣是自家製的辣醬，份外惹味！這店麵店有很歷史，算是路德圍的老店，地區名物指數爆星星。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

+ 10 + 9 + 8

雄記粉麵 地址：荃興徑17號C地下

【3】+【4】抵食糖水：紅豆豆腐花 $3 + 客家糍粑3粒 $15

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

早年的「豆腐花戰爭」，兩間鄰近豆腐花減價戰，令路德圍的豆腐花更出名！到了今天兩間店還是賣3元一碗豆腐花，抵食指數爆星星。記者試食了紅豆豆腐花，紅豆粒粒飽滿，豆腐花有豆腐質感，又有濃濃豆香。客家糍粑有點像糯米糍，售15元3粒，有滿滿的黑芝麻和花生餡，糯米皮非常煙靭。

抵食指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐

地區名物指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

+ 6 + 5 + 4

亞玉豆腐花 地址：荃興徑6號昌泰大廈地下5B舖

👇👇👇 路德圍$100歎4款高CP值美食地圖👇👇👇

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐⭐⭐

整個路德圍有錶位，宜家跟食肆距離極近，一下車行幾步就到餐廳，雖然泊位不少，但就記者所見，平日午飯時間也經常泊滿。

停車場數量 ⭐⭐⭐

停車場跟路德圍距離遠一點，要到福來邨停車場，可以提供不少泊位。