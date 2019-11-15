玩味火鍋｜精選３間古裝宮庭主題火鍋店　穿越時空打邊爐兼打卡！

每到年尾飯局特別多，正費神聚會吃甚麼好？《香港01》旅遊頻道記者為大家精選3間以古裝做主題的火鍋店，由配料以至餐廳環境都十分講究，絕對滿足愛吃美食又想打卡的朋友！

【1】宮廷火鍋--滾得囍

位於北角的「滾得囍」主打宮廷式火鍋，無論是環境、裝修、餐具都帶清朝色彩，主要以雕花鏤空的古典木材設計，裝潢古色古香，而每張餐桌都擺上金黃色的「聖旨」（其實是餐牌），門口更有龍椅擺放，食客可以順道打卡！

店舖的湯底款式約有12款，而且名字有趣各有特色，招牌湯底康熙花膠雞湯鍋，金黃色雞湯跟配料分開放，配料有半隻雞、足料花膠，而雞肉已有8成熟，稍為放入湯底滾一下就可以吃。

店家的湯底款式頗有特色，有卜卜蜆鍋、酸菜魚頭湯鍋、胡椒蟹湯鍋、四川麻辣鍋，喜歡藥材可選慈禧藥膳麻油雞鍋、同治天麻川芎藥膳魚頭鍋！

+ 3 + 2

除了湯底有特色，店舖的火鍋配料亦新鮮，食客推介有：黃金拼盤（鹹蛋黃烤魚皮及響鈴）、手切牛肉宮庭拼盤、手打丸、鹿兒島日本黑豚肉等。

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地址：北角馬寶道33號馬寶學林1樓116-125號舖 營業時間：星期一至日16:00 - 01:00 電話：2331-3838

【2】免費宮廷服裝--香香宮煮

尖沙咀新開的火鍋店「香香宮煮」，同樣以宮廷做主題，裝潢黃色、紅色為主色，帶有中國古代建築風格，店門位置擺放了一張金色龍椅，加上木制招牌，非常有氣勢！而店內的卡座，以宮殿牌匾命名如「延禧宮」、「儲秀宮」、「長春宮」，店內更提供多套宮廷服裝，讓客人穿著打卡。

餐廳供應超過10多款湯底，全部用上公主名稱，玩味十足，招牌雍穆公主花膠雞湯鍋，以新鮮三黃雞熬足三小時而成，湯頭奶黃濃郁，再加入花膠滋補養顏，適合女士們飲用。

(來源:官方圖片)

而其他特色湯底包括有：豬軟骨番茄湯鍋、芫茜山湯鍋、黑胡椒肉蟹濃湯鍋等，另外火鍋配料選擇豐富，包括有同產地的肉類及各類海鮮！

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香香宮煮 地址：尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈1樓 營業時間：星期一至五12:00-02:00;六日17:00-02:00 電話：2338 1515

【3】青樓主題--怡紅院火鍋料理

(來源:IG@dabgoo)

位於中環的「怡紅院」以古代青樓做主題，門口有一排大紅燈籠懸掛高掛在門外，連店內的裝潢都是參照經典的青樓場景製作，玩味十足！

港式雞煲變奏

店內的餐牌以「賣身契」為題，主打十多款火鍋湯底，招牌芝士龍蝦鍋、避風塘炒蟹，吃法與港式的雞煲相似，先品嘗海鮮，再加入高湯變成火鍋湯底，一味兩吃夠滋味。而火鍋配料方面，店內提供少刁鑽牛部位如吊龍、封門柳及金花，絕對可以滿足一眾牛魔王。

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