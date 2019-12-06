BBQ燒烤17款蔬果4種醬料熱量排行　營養師教3招減致癌物2招減熱量

每逢秋冬又是燒烤的季節， 但對於關注健康又想瘦身的朋友，當然要慎選BBQ的配料，而蔬果作為燒烤配料是否真的健康？是次《香港01》飲食記者咨詢了營養師吳耀芬(Kathy)意見，為大家解構17款BBQ常見的蔬果配料及4款醬料的熱量！營養師更有燒烤貼士教你減少卡路里及避開致癌風險。

蔬果予人健康有益的感覺，向來都是女士們的減肥恩物，但無論多麼健康，蔬果還是含有熱量。如果你攝取卡路里比你消耗少，體重亦會隨之增加。

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BBQ增癌症風險？營養師附拆解貼士

營養師Kathy表示在高溫燒烤肉類的過程，會產生「雜環胺化合物」(HCAs)，當人體吸收了這種物質的時候，患癌的機會便會增加。另外，當肉類的油脂滴到燒烤炭上時，可產生帶有致癌物「多環狀碳氫化合物」（PAHs）的煙霧，並黏附於食物上。另外，燒焦的食物同樣會產生致癌物。

如果想致癌物質，營養師Kathy有以下建議：

【貼士一】用錫紙包著食物來燒，以將食物與炭火隔開，烤熟後盡快從爐邊取出，有助減低蔬菜在燒烤時產生的丙烯酰胺（可致癌物質），或把食物切成小件或薄片，以減少食物在炭火上的時間，減少食物燒焦的機會。

【貼士二】切除肉類上可見的脂肪能有效防止油脂滴到炭上，減少致癌物的產生。

【貼士三】於食物上塗上含抗氧化物的香草與香料，例如羅勒葉、迷迭香、蒜、薑黃粉等，可有助減低致癌物質HCAs和PAHs對人體的影響。

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教你減卡路里

方法一：蜜糖醬可說是燒烤的必備醬料，不少人燒烤時都會在食物上塗蜜糖，是次營養師Kathy表示如果想食得健康，可以將蜜糖倒入噴壺，加適量水稀釋，然後噴在食物上，這樣比平時單用蜜糖掃塗，更有助減低吸收過多糖分及熱量。

方法二：營養師Kathy表示將蔬菜切大塊些避開油分攝取量，因大件的蔬菜其表面面積會比細件的小，從而減少油分的攝取量。

鳴謝資訊提供：香港營養師學會（HKNS) 認可營養師吳耀芬(Kathy)

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