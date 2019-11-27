森美旅行團3｜推介東京3大美食兼玩相撲　必試爆汁炸蛋、10円燒肉

藝人森美、吳若希、丁子朗、麥美恩主持的無綫旅遊節目《森美旅行團3》，昨晚播出的第二集森美繼續帶觀眾遊走東京，分別體驗傳統日本相撲，更品嚐相撲火鍋、平價高質燒肉、天婦羅炸物。其中燒肉店有最平10円的燒肉，也有矜貴的金箔和牛，適合各種預算的人士！

東京向來是港人的旅遊熱點，今次森美領軍的四人旅行團就介紹了多款日本美食，有平價美食，亦有較高檔的炸天婦羅名店，不同預算的遊客都可以找到適合的美食。

（文中提及的食物款式、價格，以《森美旅行團3》資料為準；價錢皆以港元為單位。）

主持人嘗試相撲火鍋。《森美旅行團3》截圖

【1】60分鐘相撲體驗@兩國-江戶NOREN

到日本旅遊，有機會的話當然要體驗被稱為日本國技的相撲，今集森美和丁子朗就親身體驗相撲。兩國-江戶NOREN內有一個相撲擂台，旁邊是各種美食店，遊客可以嘗試60分鐘的相撲體驗，不過價錢就頗貴，熱愛日本傳統文化的朋友就可以一試。若體驗完相撲後感到肚餓，更可以到旁邊的食店吃美食，非常方便！

🤼🤼🤼按圖睇睇相撲體驗的流程和價錢🤼🤼

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兩國-江戶NOREN 地址：東京都墨田區橫網1-3-20(JR兩國站西口鄰接) 營業時間：10:00－23:30 官網：http://www.jrtk.jp/edonoren/

【2】地道相撲火鍋@ちゃんこ霧島

體驗過日本國技相撲後，相撲火鍋亦是遊客不可不嘗的美食。4位主持一同前往墨田區一間由相撲手開設的火鍋店，品嚐地道的相撲火鍋，五人份量的火鍋每位不到$240。火鍋湯底有不同湯底選擇，他們選擇的湯底由鰹魚熬製，味道香濃，連森美都在讚不絕口。不過最特別的是傳統的相撲火鍋大多只有雞肉，沒有牛肉和豬肉，這是因為他們迷信的關係。打相撲時只能兩隻腳下地，其他身體部分不能觸地，但豬、牛都是四腳觸地，他們相信這樣會不吉利。

🍲🍲🍲按圖即睇相撲火鍋的食材、價錢、其他菜式🍲🍲🍲

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ちゃんこ霧島 地址：東京都墨田區橫網1-3-20 電話：03-6658-8033

【3】平價高質燒肉@高円寺肉合戦

位於東京杉並区的燒肉店，地方不大，只提供11個吧檯座位，主打一人燒肉，每個座位都有獨立的燒烤爐，食客可自由地享用燒肉。店內提供約90款不同部位的肉類，最平有10円一碟的內臟，也有超過300円的霜降牛肉。森美就品嚐了七打和牛柳，和牛鋪上金箔，他大讚和牛柳入口即化，但不會太油膩，恰到好處。其中「和牛五味」竟然不用一百港元，非常抵食！

🥩🥩🥩按圖即睇燒肉的賣相、種類、價錢🥩🥩🥩

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高円寺肉合戦 地址：東京都杉並区高円寺北3丁目1-15杉山ビル1階 電話：03-5356-6299 營業時間：18:00-26:00，逢星期一休息

【4】主打炸蛋飯天婦羅名店@天すけ （てんすけ）

這間同樣位於高円寺的天婦羅店，食客可以坐檯吧即場欣賞師傅炸天婦羅，其中海膽牛油果天婦羅外脆內軟，滿滿的海膽與香滑的牛油果非常夾，連丁子朗、麥美恩都一臉驚喜！最特別的是食客可以欣賞師傅的炸蛋飯表演，師傅會表演打蛋、拋蛋殼的絕技，非常新奇有趣！

🍤🍤🍤 按圖睇睇炸天婦羅的食材、價錢、炸蛋飯表演 🍤🍤🍤

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