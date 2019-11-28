聖誕自助餐2019｜3間性價比高酒店自助午餐推介　平安夜不用$300

有人鍾情吃自助午餐，因為吃飽後還有半天時間可以消化，不用頂著肚皮睡覺。本篇今次就推介3間自助午餐給大家，在平安夜也可以用二百多元就吃到豐富聖誕大餐！記得把握指定早鳥優惠，才能如此抵食。 （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定，所有價目另收加一服務費）

【1】灣景國際灣景廳——早鳥85折優惠

平時自助晚餐以生蠔及Movenpick雪糕作招徠，而聖誕午市自助餐不會供應生蠔，卻會保留Movenpick雪糕任食，及長腳蟹、翡翠螺等海鮮冷盤及熱葷。在平安夜、聖誕假期、除夕或元旦吃lunch buffet，有多段時間選擇，更有特別節日菜式，如燒聖誕火雞、香草烤羊脾、聖誕布甸、樹頭蛋糕等。屆時會有聖誕老人派禮物、小丑扭氣球及現場遊戲，相當有氣氛。

聖誕假日自助午餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

時間：12:00nn – 2:30pm

收費：成人$358（加一後折實$340.1）

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

首輪：11:30am – 2:00pm

收費：成人$358（加一後折實$340.1）

次輪：2:30 – 4:30pm

收費：成人$308（加一後折實$292.6）

12月26日（四）（*紅日）

首輪：11:30am – 2:00pm

收費：成人$318（加一後折實$302.1）

次輪：2:30 – 5:00pm

收費：成人$268（加一後折實$254.6）

12月31日（二）（除夕）

時間：12:00nn – 2:30pm

收費：成人$258（加一後折實$245.1）

2020年1月1日（三）（元旦*紅日）

首輪：11:30am – 2:00pm

收費：成人$258（加一後折實$245.1）

次輪：2:30 – 5:00pm

收費：成人$238（加一後折實$226.1）

其他日期：

12月21日（六）$288／22日（日）$288／28日（六）$258／29日（日）$258

灣景廳 地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓 查詢／訂座：3909 9088

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+ 5 + 4 + 3

【2】港島太平洋酒店中西‧環——早鳥8折優惠

這間用餐時間只有一個選擇，卻比同在港島的灣景廳平均多半小時，亦便宜一點。平日多供應中式菜餚的自助餐廳，而於聖誕假期就推出較為西式的自助午餐，有刺身、凍蝦、青口等海鮮冷盤，亦有節日特色菜，如聖誕火雞、蘋果木煙燻火雞豬肉批配白松露、威靈頓大啡菇素菜卷、聖誕杏仁糖衣蛋糕、Haagen-Dazs雪糕等。於節日假期時，也會安排聖誕老人現身餐廳帶動氣氛。

聖誕假日自助午餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

時間：12:00nn – 2:30pm

收費：成人$288（加一後折實$259.2）

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：11:30am – 2:30pm

收費：成人$358（加一後折實$322.2）

12月26日（四）（*紅日）

時間：11:30am – 2:30pm

收費：成人$328（加一後折實$295.2）

2020年1月1日（三）（元旦*紅日）

時間：11:30am – 2:30pm

收費：成人$278（加一後折實$250.2）

其他日期：

12月21日（六）$278／22日（日）$278／28日（六）$288／29日（日）$288

中西‧環Centre Street Kitchen 地址：干諾道西152號港島太平洋酒店1樓 詳情／訂座：2131 5908

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+ 4 + 3 + 2

【3】香港荃灣絲麗酒店金林閣——早鳥特惠收費

餐廳新開不久，主打半自助餐及點心任食放題，而平安夜及聖誕節正日則特別推出全自助午餐及晚餐。使用早鳥優惠後的午餐相當抵食，有刺身、海鮮冷盤、烤紐西蘭羊架、烤原條澳洲西冷、焗蠔等食物，亦包生啤及果汁任飲。雖然位置上離港鐵站有段距離，不過仍然是本篇之中，12月25日最抵食的午市酒店自助餐。

聖誕假日自助午餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

時間：12:00nn – 2:00pm

收費：成人$298（加一後折實$267.8）

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：12:00nn – 2:00pm

收費：成人$298（加一後折實$267.8）

金林閣 地址：九龍葵涌和宜合道119號香港荃灣絲麗酒店2樓 詳情／訂座：3755 4349

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