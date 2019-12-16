冬至推介｜銅鑼灣16人以上大圓桌中菜廳資料一覽　大枱最多坐24人

每到大時大節，如冬至、團年，或是有高堂壽辰，一家人齊齊整整圍著吃食少不了，不少長輩都十分重視這餐家庭飯聚。不過對於超過10人的大家庭、大家族來說，要坐齊人，除了夾期難，找地方都難！ 坊間酒樓、食店大枱多只能坐10至12人，要找一張大圓桌坐得齊15人以上可謂有點難度。究竟哪裡才有？為幫大家省時及提供多個選擇，記者致電了銅鑼灣所有中菜廳詢問大枱情況，最後找到38間設有16至24人大圓桌的中式飯廳，大家庭跟著以下清單去訂枱省力省時間。 （文章內提及的餐廳設施、地址、聯絡資訊等，以發稿日期為準）

本篇記者挑選了港島區較交通便利的地點：銅鑼灣，向區內多家連鎖樓及中菜館小店逐間以電話向店員查詢，以方便大家選擇晚飯地點。成功找到以下38間酒樓，設有16至24人大枱的中菜餐廳，有些可以晚飯散座，但留意有部分必須包廂才能用大枱，有機會設最低消費。

根據大家飯局的人數，看下圖搜尋心水中菜館吧，圖片附有餐廳資料！

↓↓↓按圖看16人或以下適合的中菜廳（附資料）↓↓↓

+ 20 + 19 + 18

↓↓↓按圖看17至18人適合的中菜廳（附資料）↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

↓↓↓按圖看19至24人適合的中菜廳（附資料）↓↓↓