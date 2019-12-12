日本食其家SUKIYA旺角店開幕　排頭位男持「筋肉人」公仔諷吉野家

日本牛肉飯專門店「食其家Sukiya」進軍香港，位於旺角店舖今天（12月12日）早上9時間幕，但8時開始已有人排隊，其中排首位的男生更手持「筋肉人」公仔諷刺另一牛肉飯連鎖店吉野家。

排頭位、自稱「豬仔」的男生表示，自己家住旺角一帶，距離食其家20分鐘步程，所以上班前先來光顧。「豬仔」又稱多年前有朋友帶他去日本的食其家光顧，覺得食其家牛丼「超級好食」，所以得知香港開分店後，專程過來支持。

他以前食過牛丼、燒肉丼等，這次很想試下鰻魚丼。不過講到最先要買的，就是牛丼加蔥花。之後有機會，會再試其他丼飯。至於為何手持「筋肉人」公仔，原來筋肉人與吉野家有過一段忘恩負義故事。

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食其家香港店最細碗牛肉飯只需要25元，此外還有鰻魚丼、烤雞丼和燒肉丼等，不過最有特色的是香港限定的「豪華雙拼丼」，共有3款，中碗牛肉燒肉丼售58元，牛肉烤雞丼63元、燒肉烤雞丼72元，詳細食評簡介請留意稍後報道。

記者試食價值63元牛肉烤雞丼，味道不錯，份量充足。

筋肉人與吉野家

據網上資料記載，上世紀80年代初《筋肉人》為知名動漫名作，適逢日本吉野家瀕臨破產，請求作者嶋田隆司本在動畫中讓主角筋肉人多食吉肉家牛肉飯，結果成功令吉野家牛肉飯大行其道。

吉野家當年並無向嶋田隆司支付廣告費，只宣稱嶋田隆司可終身任食吉野家，然而嶋田隆司之後去到吉野家，卻被要求付款。

2008年集英社為《筋肉人》組織面世29年紀念活動，邀請各牛肉飯店贊助，食其家等馬上支持，吉野家反而拒絕，吉野家忘恩負義的故事一度引起日本網民反感，生意大受打擊。