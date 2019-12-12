日本吉野家ＸPokemon寵物小精靈　500円牛肉飯套餐附送寶可夢公仔

日本景點眾多，有時為趕行程，快速又實惠的「牛丼」絕對是「醫肚」之選！雖然松屋、吉野家、すき家同樣是日本平價牛肉飯連鎖店，但最近日本吉野家首次與《Pokemon》合作，從2019年12月19日推出《Pokemon》牛丼飯「Poke 盛」（ポケ盛）套餐，而且只須500日圓，更會隨機贈送《Pokemon》公仔，粉絲絕對要試！

吉野家 X《Pokemon》

(圖片來源：株式会社吉野家)

適逢吉野家成立120週年，品牌首次與人氣動畫《Pokemon》合作，從2019年12月19早上11點在日本全國的吉野家開始出售《Pokemon》牛丼套餐「Poke 盛」（ポケ盛），套餐包括一碗丼飯、限量設計的六款《Pokemon》公仔一隻及飲料，只須500日圓（約HK$35），比抽一轉扭蛋更平！

為呼應牛丼的「丼（DON）」，是次6 隻《Pokemon》（日文）皆有DON，包括噴火龍（リザードン）、固拉多（グラードン）、呆呆獸（ヤドン）、口呆花（ウツドン）、東海與西海形態的海兔獸（トリトドン）。(圖片來源：株式会社吉野家)

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+ 4 + 3 + 2

拿走精靈球碗方法：

另外，選擇外賣是最簡單帶走精靈球碗的方法，雖然是紙製的外賣碗，但賣相同樣精美。

價格：

《Pokemon》牛丼套餐 / 498 日圓+稅

《Pokemon》兒童牛丼套餐 / 448 日圓+稅

《Pokemon》兒童咖哩飯套餐 / 448 日圓+稅

（單點）寶可盛兒童牛丼套 / 328 日圓+稅

（單點）寶可盛兒童咖哩飯 / 328 日圓+稅