SUKIYA定吉野家？10個受訪食客9個選食其家　牛肉飯有致勝關鍵？

日本牛肉飯連鎖店「食其家SUKIYA」來港開業，首日（12月12日）中午時段吸引過百人輪候。《香港01》飲食頻道記者訪問了10位剛於食其家用餐食客，他們都曾經光顧吉野家，記者訪問他們如果要二擇其一，會選食其家還是吉野家呢？

食其家推出香港獨有雙拼丼，包括牛肉拼雞肉。（莊堅毅攝）

食客讚還原日本風味

綜合10位食客評價，幾乎都對SUKIYA一致讚好，如果10分為最高分，已經退休的陳小姐果斷給10分！丈夫何先生就表示8至9分，何先生讚食其家香港店貼近日本的牛肉飯味道，稱「食得出係日本米」。太太陳小姐點了「牛丼套餐加溫泉蛋」，形容不只味道好，服務值得一讚，每個座位都有按鈴，方便長者。

食其家早上９時開門隨即爆滿。（莊堅毅攝）

10個受訪食客9個讚食其家好過吉野家

吉野家與食其家在日本向來是競爭對手，香港吉野家近月更被部份網民罷食，因此食其家攻港消息傳出後，已有不少人將兩者比較，記者邀請10位食客評分和比較，9位都表示食其家更美味抵食，只有1位認為兩間食店質素相若。

24歲任職文員的陳先生認為食其家和吉野家打成平手，他認為若論牛丼質素，吉野家更好味，但服務方面食其家較佳。他續稱喜歡吉野家的牛肉，認為SUKIYA的牛肉有點碎，汁不夠多。

20歲王小姐和兩位朋友一起光顧食其家，３人都認為食其家較優勝。她點了「鰻魚牛肉丼」加「布甸紅茶」，埋單要 108元。她喜歡食其家牛肉「無咁肥」，稱職員首日表現有點亂，但整體服務「ok」，之後會再光顧。👇👇👇 點擊圖片看食客評價 👇👇👇

食其家開幕熱鬧吉野家冷清

作為競爭對手，網民形容食其家是吉野家剋星，記者早上到於旺角食其家一街之隔的吉野家觀察，發現非常冷清，與食其家形成強烈對比。👇👇👇點擊圖片看吉野家冷清場面👇👇👇

食其家早上9時開始，店前已有食客排隊等候，至開店後便馬上爆滿。👇👇👇點擊圖片看食其家熱鬧情況👇👇👇