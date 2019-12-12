食其家SUKIYA旺角店開幕　食客讚餐單種類多　早午晚三款必試推介

到底一日三餐食牛肉飯有無可能？絕對有！而且還有不同配搭。《香港01》飲食頻道記者直擊SUKIYA食其家的香港分店開幕，當中的堂食餐單與最初公佈的外賣餐單稍有不同。

SUKIYA的設計更十分適合一人獨食，因此記者為大家設計了早午晚三餐的推介。

記者今天（12月12日）於食其家訪問了多位食客，不少人都讚食其家餐單夠豐富，有很多配搭。事實上，本港食其家的堂食餐單不但多了早餐和壽喜燒，而且還有專為香港食客而設的火鍋，能夠滿足一日三餐要求。

❤🐮🍚 點擊圖片看5款早餐分別及記者心水推介組合 🍚🐮❤

❤🐮🍚 點擊圖片看午餐丼選擇及記者試食後的心水推介 🍚🐮❤

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❤🐮🍚 點擊圖片看壽喜燒及火鍋資料，以及記者晚餐推介 🍚🐮❤

食其家旺角店共有42個座位，在廚房門口就有打橫5個座位是單人位設計，即使自己一個去食也絕不會覺得尷尬。👇👇👇點擊圖片看店內環境 😋😋😋

食其家開幕熱鬧吉野家冷清

作為競爭對手，網民形容食其家是吉野家剋克，記者早上到於旺角食其家一街之隔的吉野家觀察，發現非常冷清，與食其家形成強烈對比。

👇👇👇點擊圖片看吉野家冷清場面👇👇👇

食其家早上9時開始店前已有食客排隊等候，至開店後便馬上爆滿。👇👇👇點擊圖片看食其家熱鬧情況👇👇👇