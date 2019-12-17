2019聖誕大餐｜ 推介5間另類主題餐廳　海景配美食　最平$390一位

如果已厭倦西式的聖誕大餐，又想吃得有格調些，不妨參看內文推介的5間另類主題餐廳，除了食物有特色之餘，裝潢亦豪華有心思，部分更可望到維港夜景，絕對「打卡able」！

【1】新派北方菜@胡同

新派北方中菜食府「胡同」，座擁無敵維港景的中菜館，裝潢以石拱門、古董樓房的木製大門、木製雕刻屏風設計，極富中國色彩！(圖片來源:IG@hutonghk)

位於尖沙咀的胡同（Hutong）主打新派北方口味的中菜，餐廳走高檔路線，裝潢雅致充滿中國傳統特色，如古門、燈籠等，加上落地大玻璃外的無敵大海景，打卡位應有盡有！

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今個聖誕節，「胡同」推出12道菜晚宴套餐，頭盤有「金箔魚籽煎鵝肝燻蛋」和「長腳蟹肉酸辣湯」等菜式，並以「油泡雞樅菌星斑」和「酒香乾椒沙薑牛柳」等為主菜，菜式名貴豐盛。

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胡同 地址：尖沙咀北京道1號28樓 電話：3428 8342

【2】中環人氣麻辣燙@Chilli Fagara

(來源:deliveroo_hk)

位於中環的川菜餐廳Chilli Fagara麻辣燙，將推出火辣聖誕大餐，款款紅噹噹勁應節。頭盤有口水凍番茄、黑松露紅油抄手，主菜則有宮保和牛粒、椒鹽小羊腿及上湯水蓮菜，色澤鮮艷，紅綠交錯超有聖誕氣氛！

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麻辣燙Chilli Fagara 地址﹕中環蘇豪奧卑利街7 號地舖 營業時間﹕11:30 - 15:00；17:00 - 23:30 電話： 2796 6866

【3】少女心中東菜@BEDU

（資料圖片）

位於中環的BEDU主打本地少見的中東菜，雖然中東菜對於香港人來說或許有點陌生，但店內主廚精通多國料理，將中東菜糅合各地的烹調技巧，像紅菜頭薄荷乳酪烤羊架配蒜香乳酪、中東香料油香烤西蘭花配羽衣甘藍辣椒和中東香草醬等等，都別具風味。

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BEDU 地址：香港中環歌賦街40號 營業時間：星期二至日| 午餐 – 中午12時至下午3時 | 晚餐 – 傍晚6時至深夜 電話：2320 4450

【4】藝術火鍋@台北•寬巷子

餐廳的落地大玻璃，讓客人可眺望維港的醉人景觀。（來源:台北•寬巷子）

來自台北的人氣過江龍寬巷子以精緻富藝術美感的手作配料成功彈起，在台灣開業短短6年，已吸引不少明星藝人捧場，就連小S也曾在節目《康熙來了》大讚好吃！店舖選址香港海港城開設首間海外分店，環境裝修古色古香，更有落地玻璃一覽無際的海景，非常愜意！

滋補養生湯底

招牌鴛鴦鍋 $328 | 左邊是紅泥小染，右邊是東方美人，值得留意的是湯鍋中間有一個通窿的位置，放於裡面的辛香料會在小洞之間逐漸滲進鍋裡，持久保持湯的原味，設計亦見巧思。(資料圖片)

火鍋湯底首選由東方美人及紅泥小染組成的招牌鴛鴦鍋，有辣有不辣，湯料以豬骨及藥材再加入了紅棗、蓮子等熬製，麻辣之餘可嘗到湯頭的鮮甜。

手工藝術配料

菜單上的配料，每款猶如藝術品般精緻細膩，數到人氣極高的熱賣火鍋料有玫瑰松板，外形有如盛放的玫瑰花般，極富美感，不過當中最考工夫的一定是目前只得香港店獨有的「杏香野菊」，「菊花瓣」全由師傅逐片逐片鋪上，烚完都冇走樣！

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台北•寬巷子 地址：尖沙咀海港城海運大廈地下OT G57號舖 營業時間：星期一至四、日 12nn-3:30pm、5:30pm-10:30pm；星期五、六 12nn-3:30pm、5:30pm-11:00pm 電話：3188 2840

【5】Fusion中菜@Foxglove

這店外表不像餐廳，反而像雨傘售賣店，在暗門推進去，才能看見神秘隱藏了的餐桌座位，以飛機和環遊世界為主題，十分華麗。店內的舞台較大，每週會邀請不同的音樂人演奏爵士樂，以約會來說，感覺較high-class及舒服。

Foxglove主打fusion中菜，推介花雕粉絲蒸阿拉斯加蟹肉、一口陳醋腩肉、羽衣甘藍海鮮羹等。今個聖誕 Foxglove更會推出五道菜的聖誕套餐，另外亦會提供單點食物，絕對是豐儉由人！

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