荃灣抵食Lunch｜嚴選驚安DONKI愉景美食節　推介8款50元以下美食

日本驚安之殿堂（激安）「DON DON DONKI」荃灣海之戀新店日前開幕，吸引長長人龍，店內有不少美食，同一時間，荃灣另一邊的愉景新城商場舉行「冬日美食嘉年華」，同樣有多款美食。

《香港01》飲食記者分別從兩個美食場地，尋找抵食熟食，整理出8款$50內的午餐組合。

記者今日到場時到處都人頭湧湧，收銀區亦非常擁擠，記者都幾乎擠不進去！（許慧恩攝）

DONKI荃灣熟食區有日式便當、壽司刺身、超人氣的燒番薯等，更新增現場即製$10大阪燒、日本直送新鮮麵包區！而愉景新城即將舉辦的《冬日美食嘉年華》就匯聚各國人氣美食！

記者日前分頭出擊，代你走訪兩大美食區，整理午餐組合，大部分都有主菜、甜品或飲品，其中一個午餐組合更有3款食物加1枝飲品，非常抵食，打工仔午飯時段就可以去嚐鮮喇！記者到場時正值午飯時間，人頭湧湧，不少人都在熟食區找美食！

🍱🍱🍱按圖看記者從DONKI組出5款$50內午餐組合，有主菜有甜品，非常抵食👇👇👇

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同時，荃灣地鐵站附近的D．PARK愉景新城，將於12月14日至下年1月5日期間，舉辦《冬日美食嘉年華》。場內有中西日韓泰粵等多國美食，包括日本人氣串燒、四川麻辣菜式、台式小吃等，記者精選了3款性價比高的$50內午餐，相信總有一款適合打工一族！記者到場看到攤檔旁邊更有座位區，有沙發等座位，非常貼心！

愉景新城《冬日美食嘉年華》將於明日舉辦，匯聚了多國美食。（駱煥琳攝）

👇👇👇記者最推介最後一款，按下圖即睇《冬日美食嘉年華》平價美食、價錢👇👇👇

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👇👇👇 同場加映記者搜羅DONKI的15款平價零食、價錢 👇👇👇