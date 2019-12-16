荃灣薩莉亞食Pizza有曱甴　食客引述經理稱：成批Pizza底都有

平民價意式餐廳薩莉亞再次發現曱甴！有網民在Facebook群組「荃民為食」中上載影片，表示於荃灣中染大廈的薩莉亞用餐時發現曱甴，在薄餅餅底中有多隻曱甴，因此向食店經理投訴。《香港01》飲食頻道記者就此向薩利亞及事主查詢，暫時未回覆。

根據網民「Siuyan Siuyan Kwok」在Facebook分享，她於12月14日晚8時45分左右，在位於荃灣中染大廈的薩莉亞八咪半用餐，發現薄餅餅底有大量曱甴，隨即向經理投訴。經理在得知事件後，才發現廚房裡該批薄餅都有曱甴，須全部銷毀。👇👇👇 點擊圖片即睇事主講述事發經過 👇👇👇

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事主其後更附圖，一塊看來的已被咀嚼過的薄餅旁邊有一隻完整的曱甴屍體，事主更表示男朋友事後更「嘔反（返）出黎」。👇👇👇 點擊圖片即睇事主上載影片截圖和圖片，及其他網民留言 👇👇👇

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在「Siuyan Siuyan Kwok」上載的影片所見，她點了一個煙肉菠蘿薄餅，不過碟上和薄餅餅底上有多粒黑點。根據事主多次拉近拍攝碟上和薄餅餅底上的黑點，相信那些像白米大小的黑點就是曱甴，目測至少有5隻。《香港01》飲食頻道記者嘗試聯絡當事人及薩莉亞負責人，暫時仍未得到回覆。

根據連登網民的熱烈討論，記者發現不少網民認為薩莉亞餐廳十分骯髒。👇👇👇 點擊圖片即睇網民留言 👇👇👇

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薩莉亞已非首次有分店有衛生問題，最近一次事件發生在今年3月，有網民光顧黃大仙慈雲山的薩莉亞分店，卻在所點的沙律中發現一隻反肚的曱甴，隨即投訴。不過，在投訴後，該分店店長或者經理都十分怠慢，在當事人坐等半小時後，店長才叫職員退款處理，令事主相當不滿：「啲staff淨係識講幫我退錢，其實唔係錢嘅問題啊！係食物質素嘅問題啊！」