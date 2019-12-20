荃灣驚安DONKI｜實測500元以下買8人Party美食　有壽司章魚燒梅酒

去到年尾，臨近聖誕和倒數，都是開派對的高峰期。人多更熱鬧，當然要叫一大班親朋好友聚首一堂開Party，《香港01》飲食頻道記者去到荃灣海之戀的「驚安の殿堂」唐吉訶德（激安殿堂／DON DON DONKI／驚安の殿堂ドン・キホーテ），挑戰用500元買到8或10人的派對美食，包含熟食、零食及飲品。準備開Party的你就要留意本文了！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

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記者嚴選8人500元以下Party美食組合

對比500元買到10人美食，記者挑戰用500元買8人Party美食的資金比較充裕，因此都選擇一些相對較貴價的食物。記者一共購買了5款熟食、4款零食和兩款飲品。組合當中已經包括了Donki有名的章魚燒、唐揚炸雞等，十分豐富。

記者一共花了497.8元買了11款美食。（吳嘉俊攝）

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記者嚴選10人500元以下Party美食組合

10人或以上的Party當然要夠多購買多款零食和熟食，記者精選多款較平價的美食，包括5款Donki的人氣熟食，例如有10元橫丁美食區的椰菜大阪燒、壽司卷，亦有人氣的鐵板燒、Mega Size章魚燒等；零食方面就有超大包裝、特別口味薯片和粟米條、超人氣的芝士棒、抹茶味百力滋等，保證有超多款式選擇。

記者一共花了479元買了15款美食。（吳嘉俊攝）

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