聖誕新年3大卡通換購精品　LINEFRIENDS小丸子Sanrio　附換購攻略

最近多個品牌如鴻福堂、OREO、7-Eleven等，乘著聖誕和新年這兩個大節日，聯乘各大卡通人物推出多款精品，包括櫻桃小丸子、LINE FRIENDS和Sanrio，各位粉絲是時候叫朋友仔一齊換購！

【1】鴻福堂 —— 櫻桃小丸子生活用品

小丸子和親朋友好今次化身馬戲團造型，帶來一系列廚具和生活用品，有4款是購買指定商品即可換購，有4款則是要鴻福堂除會員限定。記者率先開箱部分實物，有收納袋、洗衣袋、咕𠱸被，款款都非常精美！

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+ 3 + 2

換購方法： 由即日起，以正價購買自家涼茶系列、滋潤甘露系列、豆漿、正品龜苓膏系列、保健自家湯系列或自家甜品系列1件，即可加指定金額換購HUNG FOOK TONG x 櫻桃小丸子限量版精品1份。

精品換購日期： 即日起至2020年3月31日 (數量有限，換完即止)

4款鴻限福堂會員限定精品：

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+ 5 + 4 + 3

換購方法： 另一批由即日起，入會儲值/增值滿指定金額（單一）交易計算即可換購限量精品

精品換購日期： 即日起至2020年3月31日 (數量有限，換完即止)

【2】7-Eleven —— LINE FRIENDS玻璃杯、Sanrio陶瓷杯碟

LINE FRIENDS玻璃杯

OREO與LINE FRIENDS聯手推出聖誕節精品，除了聖誕限量特別版BROWN曲奇錢箱外，更有BROWN / CONY多用途玻璃杯，杯身刻有他們的圖案，杯蓋更印有BROWN和CONY的大頭表情，非常可愛！

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Sanrio X Lowrys Farm陶瓷杯碟系列

7-Eleven早前聯乘Sanrio和Lowrys Farm推出5款陶瓷杯及9款陶瓷碟，有多個經典Sanrio角色登場。除了長青角色Hello Kitty外，還有布甸狗、玉桂狗、與Little Twin Stars和XO，引起粉絲搶購。

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+ 11 + 10 + 9

【3】東海堂 —— 櫻桃小丸子布袋、木製餐具

為了迎接聖誕佳節，東海堂與櫻桃小丸子合作推出一系列的聖誕蛋糕和甜品，更同步推出小丸子布袋、木製飯碗及餐具，設計精美。

換購方法： 由即日起於arome東海堂購買「聖誕別注櫻桃小丸子」蛋糕乙個或購買任何產品滿港幣$200，即可以優惠價換購各款櫻桃小丸子禮品，數量有限，可到任何一間東海堂分店內選購和查詢。

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