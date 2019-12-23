YouTuber力數GANKO頑固壽司8宗罪？Alfred：全年最伏　大J：超班

在日本主打平價的連鎖壽司店「頑固壽司」，於12月6日正式落戶尖沙咀K11 MUSEA，吸引大批人去朝聖，開業初期排隊人龍不絕。本港兩位人氣YouTuber「大J」和「Alfred」先後去自費用餐，但超兩極的食評引起了網民熱話，「Alfred」更是力數「頑固壽司」8宗罪。你又選擇相信誰？

YouTuber「Alfred Chan」的影片都主打自費真實食評，他頻道中的「有碗話碗」系列更去到本港不同餐廳，用餐後為觀眾提供最真實食評。

Alfred於12月12日去頑固壽司用餐，兩人散叫了多件壽司和一個吞拿魚壽司拼盤，共20件壽司，埋單加一卻超過800元。不過，對於整個用餐體驗，Alferd及其身邊的食客都十分不滿，Alferd更力數了「頑固壽司8宗罪」。

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雖然Alferd給予「頑固壽司」完全差評，另一名人氣YouTuber「大J」卻給「頑固壽司」很高的評價。

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有網民認為，由於大J在排隊時已被「頑固壽司」的經理認出，因此特地叫日本師傅去招呼。也有網民表示，大J本身並非美食YouTuber，相反Alferd說話向來中肯，食評比較可信。