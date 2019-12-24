聖誕大餐2019｜8間一人晚餐推介　獨食火鍋、拉麵、烤肉更開心

一個人又有乜好怕？又到平安夜和聖誕節，不過總有人沒有伴陪，其實一個人食晚餐還有多個選擇。《香港01》飲食頻道記者整理8間一人餐廳，包括火鍋、拉麵、烤肉、居酒屋等，私隱度亦高，即使通街情侶也不會覺得尷尬。

【1】一人火鍋：船渦 —— 一人座位以竹簾相隔，私隱度高

船渦是超人氣的一人火鍋食店，其最大特色是一人蒸汽鍋，而且窗邊的座位為一排Bar枱，並以竹簾分隔，私隱度很高，一個人去食也不會覺得尷尬。記者曾致電食店確認，店員表示最好預早訂位，25日晚就有兩個時段還有位。至於平安夜晚，只能Walk-in等候Waiting List。👇👇👇 點擊圖片睇一人餐單推介及食店資訊 👇👇👇

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船渦 營業時間：星期一至日 12:00-17:00 /18:00-23:00 地址：銅鑼灣謝斐道500號維安商業大廈3樓 電話：28850268 備註：可預先訂位

【2】一人拉麵：一蘭（銅鑼灣） —— 特色一人「自修室」座位

天然豚骨拉麵專門店一蘭相信不少港人食過，而且香港分店的水平還拍得上日本一蘭。一蘭最有名的就是「味自慢座席」，有如自修室座位的裝潢，令每個人都能安心地享用拉麵，不用顧忌旁人的眼光，銅鑼灣的一蘭分店就有這個安排。👇👇👇 點擊圖片睇一人餐單推介及食店資訊 👇👇👇

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一蘭（銅鑼灣） 營業時間：24小時 地址：銅鑼灣謝斐道440號駱克大廈A座地下F-I舖 電話：21524040 / 21164802

【3】一人牛丼：SUKIYA 食其家 —— 一人Bar枱食美味牛丼

日本牛肉飯連鎖店「SUKIYA食其家」於12月12日才開幕，牛丼大碗又抵食，最平的牛肉飯只售25元。SUKIYA開幕首日就大排長龍，有食客甚至帶著筋肉人公仔打卡留念。記者在開幕翌日排隊，也等足一個半小時才能入座。

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🍲🍲🍲 點擊圖片睇一人火鍋價錢、湯底及配料 🍲🍲🍲

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食其家VS吉野家 火鍋誰更優勝？

價錢方面，表面上食其家便宜5元，但價錢還要考慮味道和份量，雖然吉野家配料多幾款，但份量不及食其家，而且記者覺得食其家在食物和服務上都更勝一籌。🍲😋✏ 點擊下圖看記者分析食其家勝出3大關鍵 ✏️😋🍲

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SUKIYA 營業時間：24小時 地址：旺角亞皆老街31號地舖 電話：/ 備註：不設訂座

【4】一人烤肉：牛繁 —— 限時90分鐘用餐歎高質牛肉

日本連鎖燒肉店「牛繁Gyushige」的首間香港分店於2018年6月登陸尖沙咀，其平價及優質肉類打響了名堂，被稱是CP值極高的烤肉店。食店的枱上每兩個座位有一個小型烤爐，沒有伴都可以自己一個烤肉。👇👇👇 點擊圖片睇一人餐單推介及食店資訊 👇👇👇

牛繁 營業時間：星期一至日 12:00-16:00 / 17:00-23:30 地址：尖沙咀金巴利道40號MW Plaza地舖 電話：26388099 備註：可預先訂位

【5】一人烤肉：阿久根和牛立燒店 —— 立食又得，坐食都得

由藝人鼎爺細仔李泳豪引入的阿久根和牛立燒店，是全港首間立食和牛燒肉店。阿久根選用高級日本和牛，包括A4和A5和牛，牛肉油花多且肉質嫩滑。重點是牛肉的價錢不貴，最平12元就有一片中胸腹肉。👇👇👇 點擊圖片睇一人餐單推介及食店資訊 👇👇👇

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阿久根和牛立燒店 營業時間：星期日至四 18:00-01:00 / 星期五至六 17:30-2:00 地址：旺角白布街2-24號地鋪8號鋪 電話：26976988 備註：不設訂座

【6】一人鋸扒: Triple Steak 三拍子牛扒（深水埗） —— 全自助、設單人位的優質牛扒

三拍子牛扒屬於早期在香港供應火山石燒牛的餐廳，曾日賣400份成佳話。全店只得3款肉可選，包括：牛柳、西冷及三拍子牛扒，全部按重量標價，最抵食的是75元的三拍子牛扒。👇👇👇 點擊圖片睇一人餐單推介及食店資訊 👇👇👇

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三拍子牛扒（深水埗） 營業時間：星期一至日 12:00-22:00 地址：深水埗欽州街52-54號平安大廈地舖 電話：28118606 備註：不設訂座

【7】一人飲茶：點點心點心專門店（灣仔）—— 設單人枱，一人堂食亦可

說道香港的點心專門店，除了為人熟悉的添好運，還有點點心點心專門店。點點心點心專門店有3間分店，而灣仔的分店有單人人枱，一人堂食亦可。點點心的點心價錢相宜，亦提供粥粉麵飯。👇👇👇 點擊圖片睇一人餐單推介及食店資訊 👇👇👇

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點點心點心專門店（灣仔） 營業時間：星期一至日 10:00-00:00 地址：灣仔天樂里7號地下 電話：28917677

【8】一人居酒屋：CHI Tachinomi —— 服務貼心的居酒屋

位於中環天星碼頭7號碼頭的居酒屋CHI Tachinomi，有著日本居酒屋的設計，食店外有張小Bar枱。食店提供多款優質美食，例如28元多款串燒、鰻魚飯、牛根煮飯、土手燒、玉子燒等。喝著酒，吃點小食再看海，簡直是最高享受。👇👇👇 點擊圖片睇一人餐單推介及食店資訊 👇👇👇

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