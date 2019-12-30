Burger推介｜新界九龍5間高質漢堡店　嘉寶爆汁取勝　有間$20食到

除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，香港還有不少漢堡包小店。《香港01》飲食頻道記者精選了新界九龍5間高質漢堡店，包括和牛漢堡、麻醬雞堡，有一間更只需$20就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

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嘉寶漢堡 【葵涌分店】 地址：葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A&B號舖 營業時間：星期一至六12:00 – 21:00，星期日及公眾假期休息 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀金巴利道78號金輝閣地下A號舖 營業時間：星期一至日12:00 – 23:00

【2】轉角‧見 —— 招牌型男漢堡

「轉角‧見」位於荃灣的小商場內，位置較為隱蔽，因此仍未廣為人知。小店提供6款漢堡，包括4款牛肉漢堡和2款雞肉漢堡，全部都份量十足，無論是牛肉或雞肉的肉質都十分嫩滑，充滿肉汁。

除了漢堡外，奶昔亦是店家的另一招牌。記者推薦花生奶昔、Oreo朱古力奶昔和咖啡奶昔，味道香濃之餘，甜度亦恰到好處。

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轉角‧見 地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖 營業時間：星期一至日11:30 – 22:15

【3】Burgerman —— 澎湃至尊漢堡

「Burgerman」兩間分店分別位於深水埗及大角咀，提供多款特別款式漢堡，例如鵝肝安格斯漢堡、水牛城雞肉漢堡、日本飛驒牛漢堡、丹麥藍芝士漢堡。人氣之一的至尊漢堡非常澎湃，放上兩塊安格斯牛肉漢堡扒、洋蔥、蘑菇、煎蛋及煙肉，非常巨型！

小店會提供手套，完全不用擔心會弄髒雙手，非常貼心。

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Burgerman 【深水埗店】 地址：深水埗欽州街65-71號地下 營業時間：11:00 – 22:00 【大角咀店】 地址：大角咀埃華街95-97號地下 營業時間：星期一至日11:00 – 22:00

【4】添福小食 —— 最抵食漢堡

「添福小食」是一間位於深水埗的港式外賣小食店，供應數款漢堡，價錢全部都非常親民，牛肉漢堡扒全部手打製成，當中以黑椒牛肉漢堡最受歡迎，網民大讚黑椒味非常香濃，牛肉肉汁豐富，配上茄汁，中和了油膩感。

除了漢堡外，小店還有多款小食，包括炸雞髀、魚肉燒賣、炸薯條、吉列炸蝦等。

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添福小食 地址：深水埗長沙灣道80-82號文海樓地下A1舖 營業時間：星期二之五14:30 – 21:00，星期六至日13:30 – 21:00（星期一休息）

【5】Burgeroom —— 鵝肝牛肉漢堡

「Burgeroom」一直是香港的人氣漢堡店，有尖沙咀和銅鑼灣兩間分店。店舖提供多種漢堡，包括牛肉、魚肉、蝦肉、雞肉及鴨肉漢堡，更提供素食漢堡。

在眾多漢堡中，較受歡迎的有軟殼蟹漢堡、烤大啡菇牛肉漢堡及鵝肝牛肉漢堡。不少網民都大讚份量很多，味道亦非常不錯，不過價錢稍高。除了漢堡外，芝士旋風薯條亦是必點小吃之一。

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