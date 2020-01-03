原個椰子上枱｜3間椰子小店推介　必試椰小盅鮑魚燉湯、桃膠椰凍

去年底椰子風潮席捲全港，連主打原個椰子燉湯的燉湯小店都入選米芝蓮！《香港01》記者整理3間全港主打原個椰子的小店，包括兩間燉湯店椰小盅和湯鮮生，以及一間人氣椰子甜品店椰子日記。其中位於太子的椰小盅更獲得2020年米芝蓮街頭小吃推介！

【1】米芝蓮街頭小吃推介原個椰子燉湯＠椰小盅燉湯專門店

位於太子的燉湯專門店──椰小盅是今年唯一新上榜的米芝蓮街頭小吃推介。該店號稱是「全港唯一專注於養生原味椰盅燉湯專門店」，採用原個越南老椰子，提取椰肉和椰子水，配合鮑魚、鮮人蔘、烏雞或乳鴿等高級食材，製作出多款高質燉湯，椰子湯更加燉足4小時，非常夠火候！

由於老椰子味道極香，加上椰子水配合竹笙、長白山人蔘和鮑魚等滋補食材，香氣逼人，非常適合都市人進補！燉湯售價由約60元至100元不等，豐儉由人。

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椰小盅燉湯專門店 地址：太子荔枝角道130號白楊街地下2A號舖 電話：28549873 營業時間：星期一至日 12:00 - 22:30 公眾假期 12:00 - 22:30 公眾假期前夕 12:00 - 22:30

【2】主打新式原個椰子甜品@椰子日記

位於油麻地的椰子日記近來非常有人氣，主打各款新式原個椰子甜品，招牌的是桃膠椰凍、雜果芋圓椰凍、巴西莓碗等。甜蜜桃膠椰凍用原個椰子盛起，有美顏功效的桃膠非常豐富，有滿滿一層，加上少許黑糖牛奶增加甜味，底下是清甜爽彈的椰子奶凍，最受女士歡迎！

雜果芋圓椰凍亦是人氣之選，芋圓是自家手製，口感尚算煙韌，不過份量不多，芋圓控們可能覺得不夠。椰凍有芒果、火龍果，兩種水果都酸酸甜甜，與奶味濃郁的椰子奶凍非常夾。

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椰子日記 地址：油麻地彌敦道518-520號彌敦行地下B號舖 電話：62128907 營業時間：星期一至日 11:30 - 23:00

【3】主打原個椰子燉烏雞湯@湯鮮生

位於灣仔的湯鮮生主打各款無味精燉湯和家常小菜，燉湯以不同功效分為清補類、補血養顏類、清心潤肺類、祛濕祛毒類等，適合各種需要人士。店內招牌的是原個椰子燉烏雞湯，燉烏雞湯內有養生美顔的淮山、杞子、紅棗、椰子粒，而烏雞、豬肉就增加湯底的鮮甜，整個燉湯的用料非常豐富，湯底清澈，紅棗味較濃郁。另外，店內亦有各款家常菜，包括青咖哩雞飯、日式牛肉撈麵、各款意粉等。

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