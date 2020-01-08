2020鼠年｜譚仔及三哥首次初二啟市　即睇8間連鎖食店營業時間

1月25日就是鼠年年初一，《香港01》飲食頻道記者搜集連鎖食店農曆新年假期的營業日子及時間，其中向來年三十休業至初四的譚仔雲南米線，2020鼠年有18間分店改為只在年初一休息一天！fans不用擔心冇譚仔食了！

此外，譚仔三哥同樣有部份分店更改了休業日期，記者還搜集了老麥、薩莉亞等連鎖食店的休業時間，本文將會持續更新至年三十，讓你農曆年假輕鬆搵食！

譚仔雲南米線今年只休年初一。（資料圖片）

😋👇👇👇 點擊看譚仔、三哥、老麥等7間連鎖食店的農曆新年營業時間 👇👇👇😋

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譚仔雲南米線將有18間分店在年三十，以及年初二至初四繼續營業（不包括早餐時段），即睇18間分店地址👇👇👇😋

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另外，譚仔三哥方面，年三十晚有3間分店營業，即睇以下地址👇👇👇😋

初一至初四譚仔三哥有30間店營業，但港島區只得3間，即睇以下地址👇👇👇😋

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大快活農曆年假營業日期及時間重點 😋

大快活年三十148間分店全部照常營業，但以下11間分店提早於傍晚6時或以前關門😋👇👇👇

😋👇👇👇大快活年初一只有6間分店維持正常營業時間，另有10間分店休息，其餘分店營業時間會縮短，確切時間最好直接向你樓下間分店查詢 😋👇👇👇

😋👇👇👇大快活年初二、三、四休息的分店會陸續減少，其餘分店營業時間會縮短，確切時續間最好直接向你樓下間分店查詢 😋👇👇👇

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大家樂農曆年假營業日期及時間重點 😋

年三十大家樂有15間分店於6時或以前關門，而位於佐敦「御金國峰」的分店則會休息，點擊圖片查看 😋👇👇👇

年初一大家樂有13間分店休息，點擊圖片查看 😋👇👇👇

年初二大家樂有12間分店休息，點擊圖片查看 😋👇👇👇

年初三及年初四大家樂有9間分店休息，到年初五絕大部份分店回復正常營業時間，只有佐敦御金國峰暫分店停營業，點擊圖片查看 😋👇👇👇

😋 同場加映：SUKIYA及吉野家火鍋實試及食評 😋

記者早前曾經到吉野家實試近期主打的美人鍋，美人鍋有三款湯底，記者實試後覺得藥膳豬骨湯底只有少許藥材味，但整體過鹹、味精太重，導致吃完後有點口渴。不過吉野家的配料都算豐富，女生來說都頗為飽肚！

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