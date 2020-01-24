新年好去處2020｜長洲8大掃街美食　必試允升芒果腸粉、隱世豆花

農曆新年連假，想遠離市區輕鬆一下，不妨到長洲逛逛！位於港島西南部的長洲，向來深受外地遊客歡迎，亦是港人周末的好去處之一！長洲有不少著名觀光景點，原來亦有不少平價特色美食。大家下次入長洲遊玩不妨根據下文去掃街！《香港01》記者整理8間長洲必吃美食，包括近期人氣高的長洲冰室 、長洲角酪、芒果糯米糍始祖允升甜品、甘永泰魚蛋等。

【1】文青打卡甜品店@長洲冰室

裝潢走文青風格的長洲冰室，店內有不少打卡位適合遊客邊吃邊影。店內主打芒果糯米飯、泰式奶茶三色圓冰、抹茶/黑糖蕨餅等，各款甜品的價錢約$50左右，尚算適中。

其中較受歡迎的必定是期間限定的芒果糯米飯，芒果非常香甜，幾乎有一個芒果的份量。糯米飯粒粒分明，不過糯米飯偏軟身，口感一般。

👇👇👇按圖即睇長洲冰室的招牌甜品、價錢👇👇👇

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長洲冰室 地址：長洲北社海旁19C地下 電話：2981 2982 營業時間：星期一 11:30 - 23:00 星期二 全日休息 星期三至日 11:30 - 23:00

【2】每日鮮製門鱔魚蛋 @甘永泰魚蛋

長洲老字號魚蛋店 —— 甘永泰魚蛋門前經常都有長長的人龍，主打的有招牌大魚蛋、蝦丸、炸豆卜等，各款魚蛋的價錢不算便宜，不過網民都大讚魚蛋和蝦丸夠鮮味又夠彈牙，都算值得一試！較受遊客歡迎的是即叫即炸的魚肉釀豆卜，炸得非常香脆！

不過另一款賣完即止的招牌菜 —— 蝦丸的價錢較貴，但因為蝦丸夠真材實料、充滿鮮蝦香味，因此仍受到遊客歡迎。

👇👇👇按圖即睇甘永泰魚蛋各款招牌魚蛋、價錢👇👇👇

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甘永泰魚蛋 地址：長洲新興街106號地下 電話：2981 3050 營業時間：星期一至日 07:00 - 17:00

【3】主打新鮮水果自家製港式乳酪 @長洲角酪

長洲角酪最有名的是有一面裝修成長洲地鐵站的打卡牆，吸引不少人前來拍照打卡！最有人氣的飲品是莓莓角酪，即是加入新鮮士多啤梨製成的乳酪，乳酪味道濃郁，入口順滑，加上鮮甜的士多啤梨果肉、少許紫米，整體酸酸甜甜，非常適合逛街時解渴！

店內更有冬季限定的冬雪角酪，被稱為「飲得的芝士蛋糕」，有香濃的芝士味，配上紅桑子的酸酸甜甜的味道，喝起來非常順滑和清爽，加上表面鋪上香脆的餅乾碎，增加口感！

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長洲角酪 地址：長洲新興街78號地舖 電話：68878086 營業時間：星期一至六 12:30 - 22:00 星期日 11:00 - 20:00

【4】長洲芒果糯米糍始祖 @允升甜品

長洲最有名的一定是芒果糯米糍，允升甜品的糯米糍被譽為長洲芒果糯米糍的始祖！芒果糯米糍有糯米皮和紫糯米皮兩種，糯米糍有半個手掌般大，糯米皮夠薄夠煙韌，清甜的芒果餡非常足料！另外，芒果腸粉也是必吃之選，腸粉有黑糯米同白糯米兩種，白糯米皮即是椰汁、蒟蒻粉所製，既香滑又有清香的椰汁香味，裏面的芒果亦大大件，非常足料。

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允升甜品 地址：長洲新興街5號地舖 電話：2981 5032 營業時間：星期一至日 10:00 - 22:00

【5】主打各款新式班戟、特色飲品 @Corner Garden Crepes & Drinks

Corner Garden Crepes & Drinks是一間主打班戟的咖啡小店，店內有不少鬼馬可愛的裝飾和打卡位。招牌美食就有火焰牛油果班戟、雪糕班戟等，銷量最好的牛油果班戟皮薄香脆、蛋味香濃，牛油果獨有油脂感，經火灼後變得更加突出，加上自家製的蛋黃醬，非常惹味，有人更形容口感像吃火炙三文魚般軟綿綿！

👇👇👇 按圖即睇Corner Garden Crepes & Drinks各款班戟 、價錢、優惠 👇👇👇

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Corner Garden Crepes & Drinks 地址：長洲大新街61號地下AB舖 電話：2981 1686 營業時間：星期一、三至日 01:30 - 18:30 星期二 全日休息

【6】主打懷舊小食糕點 @新照記

【7】招牌鯛魚燒小店 @適泊渡假屋

【8】隱世老字號豆腐花@冰廠豆腐花

新照記是港式街頭小食店，販賣各種傳統糕點如白糖糕、芝麻糕、雞屎藤、車仔麵、豆腐花、大大粒魚蛋、碗仔翅、涼粉等。雖然店面比較簡陋，不過傳統糕點都非常受歡迎！

而非常隱世的冰廠豆腐花開業20多年，是長洲老字號甜品店，更是本地人最愛的豆腐花。雖然地方看上去比較簡陋，但豆腐花豆味香濃又香滑。

適泊渡假屋主打的是吉士鯛魚燒，內餡有滿滿的吉士醬，新鮮出爐時可以吃到爆漿的吉士醬，非常惹味！

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