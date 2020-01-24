新年好去處2020｜3大新春市集歎美食行大運　必去林村許願拋寶碟

明天（25日）就是大年初一，大家不妨趁著新年連假到各大新春市集逛一逛，品嚐美食！市集年宵市場記者整理全港3大新春美食市集，包括年初一至十六的林村許願節美食嘉年華、錦上路盈匯坊的新年市集，以及長沙灣新春墟市！

新年除了拜年之外，大家不妨趁機與親友到新春市集行個大運，同時品嚐一下美食，過個肥年！大家可以睇記者推介的以下三個新春美食市集！

【1】美食嘉年華@林村許願節

一年一度的林村許願節向來受市民及遊客歡迎，市民可以向許願樹拋寶碟許願，祈求新年順順利利！許願節由1月25日（年初一）至2月9日（年十六）期間舉行，更會舉辦美食嘉年華，大家可以品嚐玉子燒、煎炸類的街頭小食等。往年更會舉辦盆菜宴，不過今年因新型冠狀病毒及公共衛生考慮，主辦方決定取消盆菜宴。

👇👇👇 按下圖即睇往年林村許願節盛況、美食選擇 👇👇👇

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林村許願節 地址：新界大埔林村許願廣場 日期：1月25日（年初一）至2月9日（年十六） 交通方法：港鐵大埔墟站A3出口乘搭64K或64P號巴士，在放馬莆站下車 港鐵太和站A出口乘25K號綠色小巴，在林村許願樹下車 港鐵太和站A出口乘計程車前往 官網：http://lamtsuen.com/

【2】逾35間抵吃美食攤檔@長沙灣新春墟市

長沙灣亦有新春市集，今個星期六日﹙1月25及26日，年初一及二﹚長沙灣將會舉行新春墟市，除了有活動灘檔，更有超過35間抵吃美食攤檔，美食包括有可愛公仔造型刈包、餅乾曲奇餅等，亦有蠔餅、海鮮煎餅、撈起等飽肚小食，絕對適合帶同小朋友一起去！

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新春墟市 ── 免費入場 日期：2019年1月25（星期六、年初一）、1月26日（星期日、年初二） 時間：15:00 至 23:00 地點：九龍長沙灣保安道遊樂場

【3】豐富新年節目加美食＠盈匯坊新年市集

位於元朗錦田錦上路的盈匯坊，今年年初一至三、年初八至九將會舉辦新年市集，包括多個乾貨及美食攤位，如有玉子燒、雞蛋仔等，亦有豐富的新年節目，例如醒獅表演、可供打卡拍照的花牌打卡位，更會免費派送新年行運風車。

😍😍😍 按下圖即睇盈匯坊上年新年市集盛況、如何獲得行運風車 👇👇👇

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