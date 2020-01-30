武漢肺炎｜40間良心食店免費請醫護食飯　荃灣佔最多　附店名地址

武漢肺炎疫情蔓延至香港，港府仍未全面封關，令前線醫護人員受盡壓力。有不少良心小店決定加入「全城同步支援醫護人員」行動，為醫護人員提供免費餐點。

根據網上流傳相片，已經有36間食店加入「全城同步支援醫護人員」行動。宣傳單張上寫著：「各位醫護人員，比（俾）我地（哋）支持下你地（哋）！免費過黎（嚟）食飯」，十分窩心。單張上的備註更表示，只要用餐前出示醫護證，醫院人員亦可享用免費餐點優惠。《香港01》飲食記者另外找到4間提供免費餐點的食店，希望為醫護人員打氣。

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不過，每間食店的啟市日期及營業時間都不一樣，各位醫護人員在光顧之前可以先留意各食店的Facebook。

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廣大市民想減輕醫護人員的負擔的話，最重要是保持自己及家人的個人衛生，避免因病入院。為免病從口入，也可以學習正確的脫口罩步驟及使用口罩的注意事項，避免把病菌食落肚。😷😷😷 點擊圖片睇使用口罩注意事項 😷😷😷

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