抵食優惠｜3間拉麵店2月限定優惠　一蘭免費細拉麵　一幻送優惠券

不少香港人都熱愛日本拉麵，最近就有3間著名過江龍拉麵店推出期間限定優惠，包括一蘭、一風堂及一幻。下文即看有多著數！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】一幻拉麵：送88元好意頭優惠券

以蝦湯拉麵馳名的一幻拉麵由即日至2月3日推出「發財」優惠，只需堂食消費滿100元，收據即變88元一幻優惠券下次再用。😋😋😋按圖看「一幻」優惠適用於哪間店😋😋😋

一幻 分店1：灣仔皇后大道東119-121號欣景閣地下B號舖 營業時間：11:00am - 11:00pm 分店2：中環威靈頓街50號華威大廈地下A號舖 營業時間：11:00am - 11:00pm（星期日至四）；11:00am - 翌日3:00am（星期五、六） 分店3：尖沙咀海港城海運大廈地下OT G59號舖 營業時間：11:30am - 11:00pm

【2】一風堂：送迷你芝士牡蠣飯

一風堂推出的優惠就有點刁鑽，需要中文姓名內含「豪」字或粵語同聲同韻字，才能獲得優惠。而且必須先惠顧「濃厚牡蠣醬油拉麵」一客，才能免費獲贈「迷你芝士牡蠣飯」。👇 👇 👇按圖看其他可以獲得「一風堂」迷你飯的中文名字👇 👇 👇

一風堂 分店：銅鑼灣希慎廣場、金鐘廊、中環世紀廣場、尖沙咀新港中心、佐敦逸東酒店地下、旺角號朗豪坊、九龍灣德福廣場、奧海城、馬鞍山廣場、東涌東薈城

【3】一蘭：免費細拉麵

而一蘭則將於2月1日至2月29日推出免費「小朋友拉麵」優惠，為小朋友特設以小型碗盛載，相等於平時半份份量的拉麵，不會加添「赤紅秘製辣醬」，而且還有兒童專屬的落單用紙！只需要由成人攜同，小童便可以免費吃這款「小朋友拉麵」。😍😍😍小朋友幾大先有得食免費拉麵？按圖看「一蘭」優惠詳情及專屬落單用紙😍😍😍