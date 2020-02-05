全新餐廳訂位App BistroChat 3大優點　儲印花換晚餐　附登記教學

不想每次出街食飯都要企在餐廳門口排隊等位？其實市面有各大訂位App，除了港人熟悉的Eatigo、OpenRice、Chope之後，是次《香港01》飲食頻道記者推介另一訂位好幫手BistroChat，除了免排隊更有印花折扣優惠，想知優惠內容？即看內文吧！

BistroChat

現時在香港未算十分普及，但記者身邊開始愈來愈多朋友使用！是次記者實測登記，總結BistroChat 訂位的3大吸引之處。

1)多西餐廳選擇

BistroChat有不少西餐廳選擇，如：Duck & Waffle、Burger Joys、TokyoLima、La Rambla By Catalunya等。

2) 人工翻譯程式

App內設有自動翻譯程式，只要揀選用餐日期、人數等資料，就算不懂英語，也可以順利訂位。

3) 印花獎賞

BistroChat最特別之處是設有忠誠Loyalty Cards，即會員卡，只要光顧特定餐廳，滿指定金額便可獲印花，儲夠印花即可換購餐飲優惠，如免費午餐、晚餐等。

👇👇想知註冊及訂位步驟？即按下圖！👇👇

+ 8 + 7 + 6

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