武漢肺炎｜5間連鎖食店最新營業時間一覽　譚仔及三哥縮短營業

新型冠狀病毒疫情令人心惶惶，有食肆就因應疫情而決定縮短、更改營業時間，甚至暫時關閉部分分店，亦有餐廳新增防疫清潔日暫停營業一天！以下《香港01》飲食頻道記者為大家搜集了5間大型連鎖食店的最新營業時間。 （文章內提及的餐廳地址及營業時間以發稿日期為準）

譚仔三哥米線因疫情更改營業時間

譚仔三哥米線昨日（2020年2月4日）早上約11時於社交網站貼文，表示：「因應近日疫情，各分店將會暫時更改營業時間至另行公佈」，而64間分店亦由即日起實施新營業時間。

有眼利網民就認出部分分店由原先營業至晚上9時半縮短至9時正；亦有網民留言查詢有關內地居住的員工問題，譚仔三哥米線在其留言中回覆：「所有需要往來國內嘅員工都已經停工在家休息」，並強調全部員工均安排戴上口罩，相信令不少港人食客安心一點。

👇👇👇按圖看「譚仔三哥米線」64間分店最新營業時間👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

譚仔雲南米線昨起跟隨更改營業時間

而譚仔雲南米線亦於昨天下午在於社交網站公布更改營業時間消息，同樣未設限期。在約60間分店之中，其中29間的營業時間有改動，分店資料如下：

👇👇👇按圖看「譚仔雲南米線」29間分店最新營業時間👇👇👇

+ 3 + 2

大快活縮短部分營業時間

而連鎖快餐店大快活就表示，現時旗下有62間分店會縮短營業時間，之後或者會再度調整，現階段分店資料如下：

👇👇👇按圖看「大快活」62間分店最新營業時間👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

Pacific Coffee暫時關閉部分分店

連鎖咖啡店Pacific Coffee則鑑於疫情影響，旗下10間分店的營業時間會有改動，其中8間分店會暫時停開，2間分店會更改營業時間。Pacific Coffee會繼續審視情況發展，再作更新或分店營業時間調動，並補充：「因為疫情隨時有變，有部份分店可能會臨時作出營業時間的改動，所以建議客人最好到店之前打電話查詢或確認營業時間。」

👇👇👇按圖看「Pacific Coffee」10間分店最新營業時間及預計恢復營業日期👇👇👇

薩莉亞意式餐廳2月設大清潔日

記者向薩莉亞意式餐廳（Saizeriya）查詢，獲負責人霍先生回覆，指暫時未會更改個別分店營業時間，不過就會新增防疫措施，約40多間分店之中，2月會安排其中10間停業1至2天以進行大清潔。

👇👇👇按圖看「薩莉亞」10間分店大清潔日期👇👇👇

多間連鎖食肆照常營業

記者亦有向其他連鎖食肆，如快餐店麥當勞、Italian Tomato旗下西日餐廳如Italian Tomato Café、夢見屋、Café & Grill等，回覆都指暫時照常營業。

麥當勞補充不排除未來有機會更改營業時間，回覆表示：「正密切注意『新型傳染性病原體呼吸系統病』的最新發展，並積極審視餐廳的安全情況。如有需要，香港麥當勞將進一步提升預防措施，包括調整個別餐廳及甜品站的營業時間。」