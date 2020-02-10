可換濾芯布口罩3個方法DIY自製　台醫生：落街食飯戴布口罩就足夠

武漢肺炎（正名新冠肺炎）疫情之下，市民總是忙於尋找能阻擋飛沫的外科口罩，然而外科口罩供不應求，價錢亦非人人能夠負擔。出街食飯、買餸都要口罩，那麼怎麼辦好？

在「口罩荒」的情況下，台灣醫生陳冠廷分享教大家自製布口罩，只要定期更換口罩中的濾芯，一般人已經夠用。只有文字教你步驟太難？本文還整理了3段YouTube片，簡單教你幾步自製布口罩。