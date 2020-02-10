可換濾芯布口罩3個方法DIY自製　台醫生：落街食飯戴布口罩就足夠

撰文：愛Pepe三千
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武漢肺炎（正名新冠肺炎）疫情之下，市民總是忙於尋找能阻擋飛沫的外科口罩，然而外科口罩供不應求，價錢亦非人人能夠負擔。出街食飯、買餸都要口罩，那麼怎麼辦好？
在「口罩荒」的情況下，台灣醫生陳冠廷分享教大家自製布口罩，只要定期更換口罩中的濾芯，一般人已經夠用。只有文字教你步驟太難？本文還整理了3段YouTube片，簡單教你幾步自製布口罩。
奇美醫院麻醉部兼任主治醫生陳冠廷在Facebook分享，教大家自製布口罩。陳醫生表示，布口罩是資深醫護人員都不陌生的東西，他數年前在泰國、緬甸邊境的醫院義診時也遇過當地醫護人員戴著。布口罩製作簡單又環保，雖然不及外科口罩的效果，但至少能阻隔飛沫，重點是為口罩加上濾芯。
👇👇👇 什麼能作布口罩的濾芯？ 👇👇👇
《香港01》記者找了YouTube上教大家製作布口罩的影片，其中兩段更是參考了陳醫生的布口罩，各有優點，大家不妨參考。
YouTube頻道「Kosa Law」教你整時尚貼面布口罩：貼面、有鐵線
👇👇👇 點擊睇製作材料及簡單7個步驟 👇👇👇
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Youtube頻道「RUBY YEH」教你整不用版型布口罩：無需版型、外形如外科口罩
👇👇👇 點擊睇製作材料及簡單5個步驟 👇👇👇
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Youtube頻道「6YingWei快樂姊」教你整防疫布口罩：手縫都得！最貼近陳醫生分享設計
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