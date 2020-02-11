武漢肺炎｜食店奇招分隔客人　蘭州拉麵店圍布幕　網民笑似考科舉

醫生專家都指武漢肺炎主要透過飛沫傳播，市民因此都減少出街食飯。為了自救，食店都出盡奇招，好像位於中國甘肅的一間蘭州牛肉拉麵專門店，就在每個用餐位置加上3塊布幕隔開，被內地網民笑「吃出了科舉考試的感覺」！

根據內地網民「張尕慫」上載的照片，有蘭州牛肉拉麵店把店內的設計改頭換面。店內的座位全部變成單人位，桌子與桌子之間分隔很開，而且桌子都被3塊布幕遮隔，有種介乎自修室和一蘭拉麵座位的感覺。

內地網民「張尕慫」微博圖片

由於白色布幕有種古代感覺，看上去就像科舉考試，難怪網民「張尕慫」也表示「蘭州牛肉麵吃出了科舉考試的感覺」。相中的食店是位於甘肅慶陽市的東方宮蘭州牛肉拉麵九龍北路店，點擊圖片睇食店抗逆奇招細節及網民留言 👇👇👇

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除了這間蘭州牛肉拉麵店，香港不少食店都有不同設計的抗逆招數分隔客人，大家又覺得這些設計會否令你更安心？👇👇👇 點擊圖片睇食店如何各出奇謀 👇👇👇

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